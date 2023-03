¿Por bonita y por creída? La razón por la que mechonearon a Aida Merlano en la cárcel

.Publicidad.

Desde el fin de semana empezaron a circular versiones. Al principio se decía que Aida Merlano, la controvertida senadora quien fue condenado por comprar votos y que se escapó de la justicia en cinematográfica fuga en el 2018, tenía un celular en su celda en el Buen Pastor violando las reglas más elementales de prisión en Colombia. Una de las guardianes le pidió el celular y ella habría respondido mordiéndola. Al menos esa fue la primera versión que se dejó rodar en los medios.

Sin embargo por intermedio de su abogado Miguel Ángel del Rio se informó que esta versión no sería cierta, que todo se trató de una agresión contra su defendida así lo hizo saber en una carta: "No hay ninguna evidencia de esa eventualidad, pasaron un informe las dragoneantes donde hablan de un comiso de un celular, pero no hablan de una agresión. La única agresión soportada documentalmente es la que recibió Aida Merlano, agresión en brazos, dedos, cuello y tobillos, una golpiza fue lo que recibió y serán denunciadas las guardianas que participaron en contra de esa golpiza en contra de Aida Merlano".

-Publicidad.-

Merlano, por el cargo que ocupó como senadora, es completamente diferente al resto de sus compañeras en la cárcel ya que tiene otro tipo de trato debido a la importancia que tiene como testigo para supuestamente hundir a la casa Char.