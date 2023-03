La razón de la ‘Pajarita’ original para detestar el remake de 'Hasta que la plata nos separe'

.Publicidad.

La actriz bogotana, Liliana González es reconocida por interpretar el papel de Vicky Parra, la ‘Pajarita’ en la telenovela de 2006, 'Hasta que la plata nos separe'. Esta producción colombiana tuvo una nueva versión en el 2022, donde el elenco fue completamente renovado y hasta hubo cambios en la historia.

En una reciente entrevista con el personaje conocido como 'Diva Rebeca', Liliana Gonzáles reveló las razones por las que el remake, de la famosa novela, no fue del todo de su agrado.

La actriz colombiana aseguró que no le molesta ser recordada o reconocida después de 16 años por el impacto que tuvo su papel de la ‘Pajarita’.

“Para mí es un premio a un buen trabajo. A mí no me importa que me recuerden por ese papel, pero hay gente que piensa que me dice qué lástima que usted no hizo más personajes. Pues yo sí he hecho muchos más pero no todos lo tienen que haber visto. No importa. Hay público para todo”, aseguró.

A esto, ‘Diva Rebeca’ le preguntó por su percepción sobre la nueva interpretación que hubo del icónico personaje y sobre sus impresiones de la nueva versión. Liliana Góme aseguró que llegó a ilusionarse con darle vida nuevamente, sin embargo, sabía que se trataba de un remake por lo que era muy complejo.

Además de esto, afirmó que en el momento que se enteró que 'Hasta que la plata nos separe' tendría un nuevo elenco, tuvo miedo de quien pudiese interpretar a la ‘Pajarita’ porque es un personaje muy demandante “después me enteré que era Juliette Pardau, me pareció genial. Yo le escribí y le dije que me había enterado que era ella. Tenía nervios porque ese personaje es exigente. La felicité. Después te soy honesta vi un pedazo del primer capítulo y unos de más adelante y no más”

Liliana González reveló que no continuó viendo la nueva versión de 'Hasta que la plata nos separe' porque sentía que habían cambiado la esencia de la historia.

“No me enganché porque siento que desde la historia los libretistas cambiaron muchas cosas. Cambiaron los personajes a como estaban concebidos. Eso no tiene comparación. Son dos propuestas completamente diferentes”.

Y finalizó asegurando que su versión del personaje le gustó mucho más que el de Juliette Pardau.