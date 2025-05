Polo Polo, el congresista afro que le da palo a su propia gente

Por: Stella Ramirez G |

mayo 15, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Stephen, el personaje encarnado por Samuel L. Jackson en Django Unchained, no necesita cadenas para ser esclavo: ha internalizado tanto la lógica del amo que actúa como si él mismo lo fuera.

No lucha por la libertad, sino por preservar el orden que lo mantiene subordinado, creyéndose superior a sus iguales por el simple hecho de estar cerca del poder. Ese tipo de figura no murió con la abolición de la esclavitud.

En América Latina, Stephen se nos aparece con nuevos rostros, en nuevas formas. Uno de los más evidentes es Miguel Polo Polo, el congresista afrodescendiente que, defiende con vehemencia, los intereses de las élites blancas que históricamente han marginado a su pueblo.

..Publicidad..

Su discurso, cargado de desprecio hacia movimientos sociales, comunidades racializadas y líderes progresistas, recuerda dolorosamente al de Stephen: no busca la emancipación de los suyos, sino su disciplinamiento.

...Publicidad...

Se presenta como una anomalía exitosa dentro de un sistema racista, y desde allí lanza sus ataques contra quienes exigen dignidad.

....Publicidad....

Polo Polo ha hecho de su identidad una marca: un afro que niega el racismo estructural, un hijo del pueblo que ridiculiza las luchas populares. Como Stephen, no parece ver contradicción en aliarse con quienes tradicionalmente han oprimido a los suyos. Su voz amplificada por los medios hegemónicos no representa una diversidad política real, sino un token funcional al statu quo.

Stephen no es un personaje de época. Es un arquetipo del poder colonizador, que no necesita siempre la violencia directa para operar. Basta con convencer a algunos de los oprimidos de que pueden ser distintos, especiales, superiores a su propio pueblo si se alinean con el opresor. Así, la dominación se vuelve más eficaz: cuando el látigo lo blande uno de los nuestros.

Reconocer a los Stephen de nuestro tiempo es urgente. Porque mientras ellos se creen libres, contribuyen a que muchos sigan encadenados. Polo Polo es la voz de sus amos blancos (élites) que teniendo voz, no se atreven a decir muchas cosas, él las dice por ellos.

También le puede interesar: