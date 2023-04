Polarización, Oposición y Antipetrismo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los contradictores del gobierno son de diversas naturalezas: unos nacen de la polarización que existe alrededor de diferentes modelos o ideologías; otros se oponen a alguna o varias de las propuestas o medidas que se pretenden adelantar por considerarlas inapropiadas o inconvenientes y sobre todo por ir en contra de sus intereses; y otros simplemente no soportan que sea Petro con determinados ministros que lo acompañan quienes estén gobernando.

Sin embargo casi todos coinciden en cuanto al argumento que adelantan de que no hay claridad sino improvisación en lo que se busca o se presenta; esto probablemente es válido, pues el presidente parece seguir las sugerencias de la gurú económica Mariana Mazzucato quien aconseja que, para no profundizar en la controversia izquierda-derecha ni sector público-empresa privada, el camino es fijar como objetivo lo que puede ser tan solo un deseo lejano y no establecer los pasos y responsabilidades de los diferentes actores sino esperar que a medida que aparecen las etapas aparezcan las soluciones por la inercia que representa el interés general (‘se hace camino al andar’) como lo ilustra ella reiteradamente con el ejemplo del programa Apolo, lanzado por Kennedy para llevar el hombre a la luna como un compromiso a diez años, cuando no existía proyecto alguno ni planificación ni responsables de lograrlo.

En todo caso, sea esa la inspiración de Petro y sea válida o no la crítica que en ese sentido le hacen, no deja de implicar que los cuestionamientos están en contradicción con lo que se alega, puesto que el señalar ese defecto debería acompañarse de la espera a que esto se subsane, o si acaso limitarse a presionar para que así suceda.

En cambio, ante esa ausencia de un escenario donde se pueda debatir sobre contenidos, también casi todos esos contradictores usan como forma de ataque el desarrollar lo que podría ser -lo que quisiera cada uno que fuera- lo concreto de las propuestas, para, ante ese vacío (supuesto, real o simplemente inventado), llenarlo con las presentaciones para las cuales cada uno tiene los argumentos en contra.

No se hace lo que sería conducente como estudiar el diagnóstico del problema en el marco conceptual o teórico dentro del cual surge la idea propuesta; y por otro lado los mecanismos que permitirían su implementación.

Sirve de ejemplo el caso de la idea de que el Banco de la República emita bonos para cumplir el acuerdo de responder a todas las víctimas del conflicto armado tal como lo contempla el Acuerdo de Paz con las Farc.

El tema de la emisión y el posible efecto inflacionario depende de la visión de la escuela económica en la cual se crea: se enmarca en la controversia entre quienes creen que el impulso a la economía debe venir de la inversión para una mayor producción que propicie una mayor oferta; y del otro lado quienes consideran que es el estímulo al consumo y el aumento de la demanda lo que permite activar la economía. Y en la política y la afiliación ideológica la confrontación se da entre quienes defienden la libertad de empresa y el poder del Mercado para ordenar la sociedad, y quienes ven que es responsabilidad del Estado la intervención para mediar en las relaciones sociales y responder por los aspectos mínimos que requiere la población (salud, educación, empleo, etc.), Es claro cuál es el marco de Petro dentro de estas dos polarizaciones.

El que dentro de nuestro sistema ‘democrático’ una forma de acceder al poder sea marcando las fallas o limitaciones de quienes lo están ejerciendo hace que tanto quienes buscan el poder como quienes ya lo tienen y sienten que lo están perdiendo encuentren en el camino de hacer una oposición sistemática para sus propósitos. Esto incluye cuestionar funcionarios o parientes, sobredimensionar dudas o problemas y desconocer los puntos que explican y/o justifican una decisión.

Y existen también no pocas personas para quienes la imagen de Petro o de determinados ministros les produce tal rechazo que pierde toda importancia en qué consisten las propuestas.

Hay por supuesto algo equivalente pero contrario por parte de quienes apoyan al gobierno. El problema es que como resultado la polarización es cada vez más dañina, la oposición cada vez más negativa e intransigente, y el antipetrismo algo realmente enfermizo.