Podrá ser muy lindo Sebastián Martínez, pero no le da ni por los tobillos a Víctor Hugo Cabrera

Hay problemas de casting en las producciones colombianas y los que tiene Hasta que la plata nos separe. No creo que en los últimos 20 años una mujer le haya dicho que no a Sebastián Martínez. Es divino y, uno de sus pocos defectos, es justamente que no sepa actuar. Por eso no le creemos cuando intenta a hacer de perdedor. Tal vez el único papacito colombiano al que le podemos creer que sea feo sea a Santiago Alarcón. Pero Sebastián de actuar no tiene idea. Por eso, al compararse con Victor Hugo Cabrera, uno de los pocos comediantes que además era buen actor, el pobre del Sebastian literalmente patina.

Cabrera despuntó siendo Peter Alexander, el hijo consentido de Trino Epiminondas Tuta en esa belleza llamada Romeo y Buseta. Luego fue el Viejo Man en Amar y Vivir y el último gran trabajo que tuvo en una novela fue justamente el de Hasta que la plata nos separe. Ahí hizo del empleado de una Marcela Carvajal que lucía sumamente lejana a las intenciones amatorias de Cabrera. En perspectiva Victor Hugo es un tipo atractivo pero su torpeza, su franqueza, su encanto estaba en que se parecía a un colombiano promedio enamorado de la exitosa y hermosa jefe. Algo que no tiene Sebastián Martínez: conecte con el gran público.

Sebastián es muy querido pero con esta actuación y con lo que vimos de Pálpito, la telenovela del momento en Netflix, vemos sus limitaciones, profundas como grietas, una sobreactuación que ha caracterizado a esta caterva de actores surgidas no de las academias de actuación sino de los realitys y que tiene en Andrés Parra, Alarcón y Román la última camada esperanzadora de cracks de la actuación.

Obviamente los muchachos están felices con Sebastian Martínez y sus telenovelas de pacotilla. ¿Qué van a saber ellos de lo que es bueno si no han visto nada?

