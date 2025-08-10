Nicolás Petro disfrutan del Palacio de Nariño y Verónica Alcocer de regreso a ocupar su puesto

El hijo del Presidente quien enfrenta juicio en la Fiscalía está ya en Bogotá igual que la Primera dama quien regresó de un exilio voluntario de meses en Europa

La familia presidencial está de regreso a Bogotá de cara al año final del gobierno de Gustavo Petro. Su primogénito Nicolás, quien se defiende de de las acusaciones de la Fiscalía que lo acusa de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, trasladó su residencia a Bogotá a las instalaciones de la Policía en Cespo, frecuenta la Casa de Nariño y su esposa Laura Ojeda no duda en tomarse fotografías en algunos de los espacios ampulosos que conservan el estilo Republicano y publicarlas en redes.

La Primera dama Verónica Alcocer está de regreso a Colombia este fin de semana después de una ausencia en varios meses en Europa a donde se ha fotografiado rodeada de sus tres hijos mientras su esposo batalla en Colombia con escándalos de indisciplina personal. Alcocer ha permanecido en Europa desde comienzos de este año y escogió como epicentro Suecia, donde se hospedó en la residencia de la Embajada por cuenta de su amistad con desde entonces encontró en su amiga Carmen Larrazábal, la esposa del Embajador en Suecia Guillermo Reyes.

Según se ha dicho dedicó el tiempo a aprender inglés y aunque se rumoraba que dado el distanciamiento con su esposo, ella permanecería en el viejo continente donde viven sus hijos y donde se instalaría la menor de los Petro, Antonella quien termina bachillerato en el Liceo Francés de Bogotá y viajó con ella en su viaje relámpago de hace un mes hace un mes, los planes de la Primera Dama parecen haber cambiado.

Tiene en mente construir una agenda como gestora social ya que la oficina de la Primera Dama y un rol oficial se despidió con Ana Milena Muñoz de Gaviria en los años 90 cuando por cuenta del entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Diaz, ésta quedo suprimida. Así las cosas,

Verónica Alcocer no es más que la esposa del Presidente y tendrá que construir una agenda como han hecho sus antecesoras, aunque ella no ha marcado ninguna prioridad como si lo hicieron sus dos antecesoras, María Clemencia Rodríguez de Santos y María Juliana Ruiz de Duque dedicadas a

los programas de primera infancia.

El único rol oficial de Verónica Alcocer es el de presidir la junta del Instituto de Bienestar Familiar, función que ocupó al principio del gobierno cuando forzó el nombramiento de su amiga y vecina del conjunto residencial de Chia Concepción Baracaldo quien salió por la puerta de atrás y fue reemplazada por Astrid

Cáceres quien fue la Secretaria de integración social en la Alcaldía de Petro

No se sabe aún cuál será la prioridad de la Primera Dama ni con quien hará equipo porque usualmente ellas cuentan con el apoyo de una alta Consejera presidencial como lo fue Carolina Salgado con Marian Juliana Ruiz , cargo que heredó la española Eva Ferrer antes de su ruptura con Verónica Alcocer y a quien hace poco la directora del Dapre Angie Rodríguez nombró como asesora, sin funciones explícitas.

