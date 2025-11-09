- La gigante petrolera brasilera con la que Lula se hace sentir en Colombia

Es el gran aliado político de Petro a quien acompañará en la cumbre de la Celac en Santa Marta mientras Petrobras avanza en sus exploraciones en Sirius y Papayuela

El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva visita por tercera vez en el año a Colombia, además de los encuentros en escenarios internacionales que ha tenido con el presidente Petro en donde siempre actúa en llave. Pero además de ser su gran aliado político en quien Petro ve un referente mayor, el presidente brasileño tiene a Colombia en el mapa petrolero como parte del plan de Petrobras, la petrolera estatal, de convertirse en una potencia energética mundial.

Durante los dos primeros mandatos de Lula, la petrolera realizó los mayores hallazgos de petróleo en aguas profundas del hemisferio: más de 30.000 millones de barriles en el presal, formación geológica frente a Rio de Janeiro, según la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil (ANP). Aquellos descubrimientos transformaron la balanza energética del país y justificaron inversiones superiores a USD 200.000 millones entre 2007 y 2014.

En su segundo mandato Lula logró el gran hallazgo del presal, donde también está Ecopetrol

En este su tercer gobierno, Lula mantiene el mismo equilibrio: defender el peso estratégico del petróleo —que en 2024 representó cerca del 11% de la economía de Brasil y 40% de las exportaciones— mientras impulsa una transición energética progresiva. Que en el caso de Colombia el presidente Petro ha acelerado radicalmente.

Petrobras tiene para 2024–2028 un plan de inversiones de USD 102.000 millones, de los cuales USD 11.500 millones están destinados a energías renovables, hidrógeno verde, biocombustibles, descarbonización industrial y ha comenzado a estructurar proyectos eólicos costa afuera, en los que hay espacio para los vecinos de la región.

Sirius, la joya del Caribe, y dos más

La petrolera estatal de Brasil desembarcó en Colombia en 2004, en plena expansión internacional, en su momento más activo llegó a operar más de 10 bloques exploratorios en los Llanos Orientales y la cuenca del Magdalena. Hoy, en alianza con Ecopetrol, quizás tienen en sus manos rescatar el autoabastecimiento energético de Colombia con el pozo Sirius 2 ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta, en aguas profundas, que promete brindar suficiente gas por aproximadamente diez años.

No es para ya. Se producirán 475 millones de píes cúbicos por día (mpcd), lo cual es muy importante si se tiene en cuenta que la demanda actual de gas natural está sobre los 814 mpcd. Estaba planeado que empezara en 2029 pero ahora se estima que será en el 2030. Y para ese año solo será viable si se terminan las 122 consultas previas con las comunidades que empezaron en septiembre del año pasado, pero todavía faltan. Sin ellas la agencia ambiental Anla no dará la licencia que se tendría que obtener a más tardar a finales del 2026. Porque con ella se para podrá arrancar la construcción del gasoducto de aproximadamente 120 kilómetros que permitirá llevar el gas natural que se produzca en el fondo del mar Caribe hasta una planta de procesamiento en tierra,para luego ser distribuido en todo el país.

El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y el de Petrobras Alcindo Moritz (priero a la iz) anuncian la comecialización conjunta del gas de Sirius

Otra de las novedades de Sirius es que el 50 % la producción se va a vender anticipadamente. El Grupo Ecopetrol y la compañía Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia, anunciaron hace diez días que pondrán conjuntamente en el mercado hasta 249 mpcd durante seis años, bajo la modalidad de contrato firme sujeto a condiciones. Los contratos quedarán firmados antes del próximo 12 de diciembre de 2025.

En el Caribe Petrobras también se la está jugando con un pozo llamado Papayuela, con Ecopetrol. Este pozo, que está cerca de Sirius, podría producir hasta 800 millones de pies cúbicos al día y cubrir el 80 % de la demanda nacional, pero hay que tener en cuenta que el proceso de maduración para la exploración podría durar entre cinco y siete años.

Además, y según el presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz, este mes o en diciembre empieza la exploración de otro pozo llamado Copo Azul.

Buscando en Bahía

Con Petrobras los proyectos son de doble vía. Ecopetrol ya está en el presal en el proyecto Gato do Mato que es una alianza multinacional en las costas de Rio de Janeiro, junto a Shell (Holanda), Total (Francia) y Pres-Sal Petróleo (Brasil). Ahora está buscando acuerdos petroleros y gasíferos que podrían incluir un grupo de campos terrestres en el estado nororiental de Bahía. Jorge Martínez, director de operaciones de Ecopetrol en Brasil, ha dicho que la petrolera colombiana busca aprovechar su experiencia en yacimientos terrestres en Colombia para expandirse en Brasil. El caso es que Petrobras y otras grandes petroleras se han centrado en los megayacimientos en aguas profundas, y hay oportunidades para ampliar la producción en zonas terrestres a las que no se les ha puesto mucha atención.

El foco es el “cluster” de campos terrestres conocido como Polo Bahia Terra (o “Bahia Terra”) de Petrobras, que comprende unos 28 campos onshore en Bahía. Petrobras está considerando opciones para ese conjunto de activos (mantenerlos, buscar socios, o venderlos) debido a que los costos operativos son relativamente altos en estos campos terrestres, comparados con su negocio offshore de aguas profundas.

Ecopetrol lo ve como oportunidad por su experiencia que le da cierta ventaja operativa para asumir ese tipo de activos que han quedado relativamente “olvidados” superados con los grandes desarrollos costa afuera. Ecopetrol cree que hay “gran potencial” en esos activos onshore. No hay hasta ahora un acuerdo firmado entre las dos grandes petroleras para adquisición o asociación. Ecopetrol ha dicho que si Petrobras decide vender o buscar un socio, entonces le gustaría participar. Dependiendo del ritmo, podría haber avances dentro de los próximos meses si Petrobras lanza un proceso de venta o de invitación a socios.

El hecho es que Petrobras se mantiene como uno de los vehículos más visibles de Brasil en Colombia. Lula viajará hacia Santa Marta desde la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, sede de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), adonde regresará tras participar en la cumbre. A través de la empresa que considera “el corazón estratégico de la nación”, sigue proyectando su modelo energético más allá de las fronteras.

Le puede interesar: Dónde están los 3 grandes pozos de gas que podrían salvar a Colombia de un racionamiento

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.