- Adiós a los tradicionales coches de caballo de Cartagena, para abrirle paso a los carruajes eléctricos chinos

Atrás quedaron los caballos cocheros y sus recorridos turísticos por la ciudad amurallada de Cartagena porque desde este año rodaran por las calles 6 carruajes eléctricos traídos desde China. Los primeros 24 los entregará el alcalde Dumeck el próximo 11 de noviembre, pero seguirán más. Finalmente se impuso la presión de los ambientalistas y protectores de la vida animal, que con el humorista Alejandro Riaño, se propusieron encontrar una alternativa para no prescindir de este atractivo turístico ni dejar a las 400 familias que viven de esta actividad económica sin su sustento. El concejo aprobó un presupuesto superior a los $ 7 mil millones para que el alcalde Turbay desarrollara un plan integral.

A la campaña de renovación de los carros de caballos se vinculó el activista y comediante Alejandro Riaño, quien lideró una cruzada para recolectar recursos para realizar el primer prototipo de carruaje eléctrico que le fue donado a la Alcaldía de Cartagena en enero de 2024, con el cual se evaluó el desempeño de los vehículos antes de tomar una decisión definitiva para el cambio de los coches tirados por caballos.

La vida de los caballos es dura con un trabajo de 6 horas diarias de domingo a domingo entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche y desde hace unos años el cuidado ha mejorado y son sometidos a exámenes veterinarios cada 4 meses y vacunados contra la influenza equina.

Los carruajes eléctricos fueron fabricados en China pero ensamblados en Cartagena por la Empresa Rennorgy que tiene una sede en la zona industrial de Yumbo en Valle del Cauca, desde donde están transformando la industria automotriz y energética del país al ser una de las compañías pioneras en Colombia en ensamblar vehículos eléctricos colombianos y oficinas solares portátiles, además, a bajos costos.

El camino que ahora concluye con los 60 carruajes eléctricos empezó en octubre de 2024 con la Ministra de Transporte María Constanza García que expidió la resolución que permitió el reemplazo de los coches de tracción animal para poder ser reemplazados por carruajes eléctricos para el transporte turísticos. Los nuevos cocheros deberán capacitarse para constituirse como prestadores de servicios turísticos con toda la documentación en regla.

Historia de los coches de tracción animal de Cartagena

Los coches tirados por caballos en Cartagena, se remonta a la época de la colonia en el siglo XX, inicialmente estos vehículos de tracción animal eran un transporte común entre los cartageneros, los cuales se popularizaron hacia 1946 con fines turísticos en el Centro Histórico de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo tradicional de la ciudad.

La tradición de pasear por las calles de Cartagena en coches tirados por caballos, surge cuando los señores de la elite cartagenera utilizaban este tipo de transporte como un transporte de lujo de tipo personal para movilizarse dentro de la ciudad y eran conocidos como carrozas en otros contextos y en Cartagena coloquialmente se les conoce con el nombre de coches, los cuales fueron evolucionado a través del tiempo con las exigencias de los turistas que visitan la ciudad Histórica hasta convertirse en patrimonio de la ciudad con un sentido de pertenencia.

A principios del siglo XX los coches tirados por caballos en Cartagena empezaron a prestar sus servicios a los turistas cuando el tráfico vehicular hizo su ingreso a la ciudad amurallada, perdiendo su entorno colonial y romántico que lo caracterizó. Un día un turista alquiló un coche de propiedad de Don Juan Ríos Vásquez, uno de los pioneros del paseo en coche por la ciudad y recorrió placenteramente todo el entorno colonial, escuchando las viejas historias de Cartagena y fue así como comenzaron los recorridos turísticos en coches tirados por caballos en la ciudad que cada día fueron ganado espacio porque se incrementó la solicitud de parte de los turistas para hacer sus recorridos e impulsaron este tipo de servicios hasta convertirse en el gremio que es hoy que está buscando una transición a hacia las economías limpias.

El plan de los carruajes eléctricos

En nuevo Chambacú, en un área de más de 2.850 metros cuadrados, estará ubicado el patio taller de los coches eléctricos, el cual contará con toda la tecnología requerida para la carga de baterías y limpieza de los vehículos para garantizar que los carruajes eléctricos, mantengan las mejores condiciones operativas y estéticas acorde con la imagen patrimonial y turística de Cartagena.

La estación será alimentada con energía fotovoltaica, con una potencia de 150 KWH con 24 paneles solares y una capacidad de carga de 60 baterías para intercambiar. La gerencia de los coches eléctricos estará liderada por los mismos cocheros y serán capacitados por la Alcaldía para que puedan operar dichos carros y serán monitoreados por un sistema satelital inteligente para garantizar la seguridad de los cocheros, los turistas y tener un control de las rutas. Los carros tienen una autonomía de 120 K/h pero rodaran a una velocidad de 25 K/h.

