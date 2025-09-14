 Una empresa paisa y una cartagenera se pelean 70 mil millones de pesos para la compra de 55 buses

El alcalde Dumek Turbay abrió la licitación para renovar la flota del Transcaribe

Por:
septiembre 14, 2025
Para la licitación TC-CP-001-2025 se presentaron dos negocios. Los paisas de Sociedad Navitrans S.A.S., que tiene de representante legal a Manuela Duque Mesa, quienes colocaron una propuesta de $63.600.000.000. Por otra parte, los cartageneros de la Unión Temporal Movilizamos Cartagena, quienes son representados por Boris Barreto, le colocaron a la alcaldía un proyecto por $67.500.000.000.

Los cartageneros tienen a su favor ser la empresa que esta a cargo del mantenimiento de la flota Transcaribe. La unión la conforman Wisdom Technology SAS y Sittca Oil & Gas SAS, ambas son empresas del país; sin embargo, sus enfoques comerciales son un tanto diferentes. Wisdom Technology se especializa en movilidad sostenible y transporte ferroviario y Sittca Oil & Gas SAS busca el mercado de las soluciones para las industrias de petróleo y gas.

Dentro de la propuesta de los antioqueños se enfatizó en la experiencia en la venta de camiones y buses en el país. Con la ventaja de haber conseguido en China el reconocimiento por haber comercializado las marcas Foton, International, Hyundai y Zhongtong. Le juega también a favor poner sobre la mesa la propuesta más económica.

Ahora la alcaldía, según el cronograma, deberá publicar el 8 de octubre de 2025 el informe sobre las propuestas con el puntaje de cada una y el ganador seleccionado. El negocio, por su parte, deberá responder por 55 vehículos divididos en 5 articulados, 27 padrones y 17 busetones impulsados por gas natural vehicular, y 3 padrones y 3 busetones eléctricos. Con la compra Transcaribe conseguiría ampliar su flota a 154 buses.

Según las proyecciones con los nuevos vehículos se ampliaría el número de rutas, se mejoría la oferta a los usuarios, se disminuirá el tiempo de espera y en definitiva, al menos, un total de 20 mil ciudadanos del Caribe saldrían beneficiados de la inversión del distrito de Cartagena.

