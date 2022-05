¡Plata es plata!: gente con camiseta de Fico que dará su voto por Petro

Por: Ricardo Arquez Benavides |

mayo 27, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En las escenas que se muestran en el enlace que se adhiere en este escrito (https://www.youtube.com/watch?v=ZzYe_Wmvd5A) se observan las manipulaciones, con la pretensión de inflar la imagen de quien no se ha sentido con ímpetu, lo cual hace parte del juego vil, que reflejan la actitud de poca monta en cabeza del candidato responsable de haber montado a la gente en el bus da la campaña, que no tendrá como excusa que fue a sus espaldas.

En el video, se observa más allá de lo absurdo, lo que traduce un tipo de pretexto no ético, no deseable ante los cambios estructurales que requiere el país a grito, un liderazgo trasparente que dé confianza, sino que se traduce en esas jugaditas de hablar y hablar bastante sin contenidos.

-Publicidad.-

En la escena del “pecado”, se muestran a Delfina y, a Rosalba, señoras decentes, víctimas de la maquinaria trituradora que a cualquier costa no le importa soslayar el medio para llegar a un fin, y que, pese a que fueron obligadas a vestirse con camisetas alusivas a Federico, expresan su profundo compromiso por Petro; ellas recibieron cada una 10 mil “luquitas” o en el lenguaje gaminoso “10-K”, más una porción de merienda; no se percataron ¿“(… ) cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga, o el que paga por pecar?”.

La escena ante el deseo del soborno en cabeza del que paga por pecar es una idéntica coima dentro de una campaña que se ha saturado de señalamientos contra los otros candidatos, y no de ideas.

Publicidad.

Mirar más allá del contenido del video, nos asquea tal situación reprochable y representa el acto más vil contra la moral pública y la de cada uno de los colombianos.

Incitar a pecar por la paga se traduce a pecar contra el pueblo y la patria, en medio de un irrespeto que no merece una campaña política, por ser un acto por la aspiración a la Presidencia de la Republica, el más alto cargo de profundo contenido moral y social. Salvo una justicia fuerte será posible que no sea o sean absueltos los implicados en la cadena del pecado.

Federico no dará la cara ¿y por qué? Por una razón dentro del principio de coherencia, eso no hubiera sucedido si el responsable y cabeza de la organización poseyera principios para haber prohibido las no prácticas pecadoras, eso no le hubiera pasado a Gustavo Petro, ni a Fajardo, y a Rodolfo Hernández, tampoco le sucedió en tiempo atrás a Luis Carlos Galán.

Delfina y, Rosalba y demás pasajeros, no deben ser excomulgados de la sociedad, ellas por sus circunstancias culturales fueron víctimas de un grupo de “execrados”, son los únicos que deben asumir la responsabilidad. Todos los buenos ciudadanos tenemos que unirnos para salvar a la patria de estos pecadores. Porque a “ellos solo les interesa la paga”, a nosotros la patria.

Ricardo Arquez Benavides.

Abogado Especialista en Derecho Administrativo. Analista de política pública y desarrollo.

[email protected]