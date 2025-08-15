Planes para este puente festivo en Bogotá: Expopet y la Feria de la Belleza y Salud en Corferias

Este puente festivo puede disfrutarlo asistiendo a los eventos que Bogotá tiene programados para este fin de semana en Corferias. Apto para toda la familia

En el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, se tendrán dos exposiciones durante este puente festivo que puede disfrutar solo, en familia o con su mascota, ya que desde el jueves 14 de agosto están de regreso Expopet y la Feria de la Belleza y Salud. Cada una de estas propuestas tiene diferentes actividades, charlas, descuentos y lanzamientos.

¿Qué puede hacer en Expopet?

La feria de Expopet está desde el 14 hasta el 18 de agosto en Corferias, donde le ofrecen un espacio para pasar tiempo con su mascota, puesto que no solo tendrá acceso a productos nuevos o con descuentos por parte de las marcas, sino que también aprenderá en los talleres y guías que darán los expertos.

Se tendrán actividades para practicar con su perro o gato, como el Parque de Agility, yoga con tu perro, el campeonato de canicross por relevos indoor Expopet para correr junto a su perro en una pista de 160 metros, la copa internacional felina, la exposición canina, entre otras.

También pude asistir a talleres que le permitirán analizar el comportamiento de su mascota, aprender cómo darle primeros auxilios a su canino, obtener una guía para la crianza de cachorros y charlas sobre cómo evitar o detener una pelea entre perros y cómo elegir la mejor comida para su peludito evitando los problemas digestivos.

Así se vive Expopet y Feria de Belleza y Salud en Corferias

Tenga en cuenta que si va con su mascota al recinto, es importante que lleve el carné de vacunación físico y debe estar al día, la pechera o traílla, placa de identificación, bozal, agua y bolsas para el excremento; no se admitirá el acceso de cachorros menores de dos meses.

El precio de la boletería para el público general mayor de 12 años es de 17.000 pesos y el ingreso para niños desde los 5 a los 12 años tiene un costo de 13.000 pesos. Cabe destacar que los estudiantes de carreras universitarias afines contarán con una tarifa exclusiva de 14.000 pesos, la cual obtendrán al enseñar su carné.

¿Qué puede hacer en la Feria de la Belleza y Salud?

La Feria de la Belleza y Salud inició desde el 14 y va hasta el 17 de agosto, en la cual se realizarán exposiciones en categorías específicas como uñas, cosméticos, estética y spa, herramientas de peluquería profesional y barbería, cuidado capilar, nutrición y bienestar.

Del 14 al 17 de agosto ven a Corferias y conoce a los mejores speakers y expositores del sector, vive demostraciones en vivo, actualízate con contenidos académicos y renuévate con lo último del mercado.

En estas exhibiciones encontrará tratamientos profesionales, equipos especializados, reductores, champú, tintes, queratinas, accesorios, esmaltes, maquillaje, productos dermatológicos, entre otros productos que pueden ser nuevos o estar en descuento.

El costo para ingresar a este evento es de 23.000 pesos, puesto que ya está en su tercera etapa; en este caso, los menores de edad pueden entrar de manera gratuita y los estudiantes de carreras afines pueden acceder por un precio de 15.000 pesos, esto únicamente si se enseña el carné.

