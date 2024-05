El plan a las afueras de Bogotá para aprender a manejar moto y superar obstáculos como un profesional

.Publicidad.

Cuando se acerca el fin de semana las personas comienzan a buscar planes cerca de Bogotá con el fin de salir de la ciudad sin tener que ir muy lejos y gastar mucho. Algunas de las actividades más populares son visitar ecoparques, glamping, pueblitos, cascadas y lugares para realizar deportes extremos.

En la Carrera Séptima, kilometro 21 en la vía Bogotá - Chía, se encuentra Green x Park, un lugar para realizar motocross sin la necesidad de licencia.

Este lugar esta diseñado para que las personas de alma aventura puedan disfrutar de un circuito de motocross en pequeñas motos. Las salidas son de 5 motos al tiempo, pero no tienen límite de personas, es decir, si una persona va sola no hay ningún problema.

Green X Park brinda una experiencia única hasta para los más pequeños de la casa, pues desde los 8 años los niños también puede hacer minimotocross. En este sitio atienden por hora de llegada y no cuentan con un sistema de reservas.

Los costos van desde los $25 mil pesos por 5 minutos, 10 minutos tienen un costo de $35 mil y cuentan con una promoción de 15 minutos por un valor de $45 mil.

Los costos incluye el alquiler de la moto y el casco, más el tiempo en pista. Se recomienda llevar ropa gruesa, no chanclas, no camiseta, no pantaloneta, la idea es proteger la piel que podría quedar expuesta en medio de una caída.