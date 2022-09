Petro y sus loquitos de pacotilla van a terminar resucitando a Uribe

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Unas semanas antes de la segunda vuelta presidencial Piedad Córdoba se lució. Si, ha sido un annun horriblis para ella, detenida en Honduras por cargar 60.000 dólares sin declarar, con el hermano extraditado a Estados Unidos y la salud destruida. Si, ya ni Petro es capaz de defenderla. Pero Piedad tiene encanto. Tiene un humor negro que corroe todo. Fui testigo de ello. En un evento del Pacto Histórico en el Hotel Tequendama, de la nada, la congresista Susana Boreal se levantó de su butaca y empezó a cantar un aria, como si fuera la propia chiflada. Gritando, indignada ante este acto de chocolokura descarnada, Piedad preguntó —¿Y esta quién es? —Una directora de orquesta —le dijeron, mientras Boreal, imperturbable, cantaba con su voz de soprano emburundangada —¿De orquesta de qué? , ¿de dónde sacaron esa loca? —. Y con su ceja eternamente levantada volvió a clavar su mirada en el celular. Era solo el preámbulo de lo que nos va a tocar soportar en el gobierno de los hípsters.

Acaba de pasar un mes y lo único que nos ha dejado claro es que no hay plan. El piloto no se ve por ninguna parte. La Casa de Nariño es un coctel extraño de caos y paranoia. Caos porque a Petro lo único que le ha importado es él. Un yoísmo que lo ha tenido siempre al borde del precipicio. Los que lo votamos para presidente lo hicimos con la esperanza que tiene el papá de un heroinómano de pagarle su último semestre en la universidad creyendo que el muchacho va a cambiar. Pero el poder es más adictivo que cualquier opioide o que el mismísimo anillo de Sauron. Y Petro está muy ocupado con él mismo como para reunirse con sus ministros, tirar línea, gobernar. No, lo de él es la grandilocuencia, la rimbombancia, la roycidad.

Entonces cada ministrico va por ahí, diciendo exquisitas estupideces como Irene Vélez, quien lanzó un concepto perfectamente válido en filosofía pero que revela la desconexión que tienen estos hípsters con el país real. La ignorancia colombiana nos ha convertido en seres literales y ella debe asumir las consecuencias de su prepotencia. Además, es lamentable la manera como trata a la prensa. Sabemos que su familia ha pagado en carne propia la violencia extrema de un país sin alma, pero si no han podido cerrar las heridas no están aptos para gobernar. Isabel Cristina Zuleta, senadora autoproclamada mártir de Hituango, sin prueba alguna de que lo sea, lanzaba arengas en megáfono contra la corruptela del Senado y sus sueldos desmesurados. Ahhh, pero no fue más sino salir elegida para que le cerrara en la cara la puerta al populista e insoportable JP cuando le pidió firmar el compromiso de bajarse el sueldo. ¿De qué se trataba senadora Zuleta? ¿La indignación que tenía con el Poder era sólo por no estar bebiendo de sus mieles?

Hay casos peores. María Fernanda Carrascal por ejemplo. Medio de comunicación que no se incline ante su presencia imperial es medio que será defenestrado. Muy revolucionaria en Twitter pero sentada en la barra de Barón, uno de los bares más exclusivos de Cartagena la escucharon hablar en un restaurante muy puppy que ella jamás se atrevería a bajarse un peso de sueldo como congresista. Y Alex Flórez, el escudero del alcalde Quintero, destacado concejal de Medellín, pero probado atarván que lleva encima, además, señalamientos de maltrato de género, codazos a la pobre directorcita Boreal en plena tarima y pues la escena de borrachera más patética que un senador ha dado en la historia de este país. ¿Qué hubiera pasado si Alex Flórez fuera uno de los discípulos del ex Gran Colombiano? En Twitter, tierra petrista por excelencia, lo hubieran masacrado. Por cierto, el partido de gobierno ha cerrado fila en torno a Flórez. Una vez más, como pasó con el caso de Hollman, la izquierda prueba que, a pesar de los discursitos aleccionadores, son más machistas que Vicente.

Y van dando tumbos. Mientras Francia está secuestrada en un lugar desconocido el bobazo del Roy usa su lenguaje rococó, al lado de la fanática comunistoide de la Patricia Ariza, pidiendo cubrir un mural en el techo del Congreso porque le parece machista. Y a Petro lo único que le preocupa en este momento es mandar para la gente que no lo votó, que nadie vaya a pensar que acá ganó la izquierda, consintiendo a Uribe y a Santos y a sus funcionarios más destacados. Todo es tan peligroso, tan extraño que ya hay gente en el Cauca ocupando predios porque entendió que se venía la revolución, que se reivindicarían sus derechos de una vez por todas y entendieron mal, todos entendimos mal, porque creímos que había ganado la izquierda y nunca vimos lo que siempre fue: un socialcristiano arrepentido.