El narcotráfico y el desempleo

Existe un cuasiconsenso en relación a que el narcotráfico está a la base de casi todos los problemas de Colombia.

Falta sin embargo un consenso similar en cuanto al diagnóstico respecto a en quė consiste o cómo se explica, y en consecuencia a cómo enfrentarlo.

La existencia de diferentes presentaciones muestra que es un tema complejo -donde inciden varios factores- pero al mismo tiempo las propuestas son simplistas en la medida que corresponden a explicaciones que desconocen la multiplicidad de elementos involucrados.

Que el motor es la demanda es una verdad de Perogrullo, aunque hasta hoy empieza a ser aceptada o por lo menos reconocida.

Que como negocio depende del valor agregado que produce la ilegalidad es evidente aunque poco incluido en los análisis. El costo de producción o el valor del producto inicial no representan ni un 3 % del valor final en el mercado sin que el producto mismo tenga ninguna adición diferente al riesgo que representa moverlo por fuera de la ley.

Que su consumo masivo puede verse y tratarse como problema de salud pública más que como ‘seguridad nacional’ – como lo han definido los Estados Unidos- parecería también más que lógico.

A lo que no se le ha presentado suficiente atención es que ninguna de estos enfoques permite entender el porqué no se acabaría aunque se tomen o se tomaran en cuenta todos estos aspectos, ya que no se puede llegar a una solución si no se tiene en cuenta de qué depende por el lado de la oferta.

Marx señalaba que el capitalismo funcionaba porque existía un ‘ejército de desempleados’ que permitía mantener la mano de obra barata.

Los cocaleros, campesinos, operadores de los laboratorios, mulas y vendedores finales no tienen nada para aportar diferente del riesgo que corren

Se ha asumido o planteado que quienes viven dentro del mundo del narcotráfico tienen el estímulo del enriquecimiento y el ‘dinero fácil’. En últimas, el narcotráfico es un negocio financiero en el cual una inversión da altos rendimientos: los grandes capos son quienes tras una puesta inicial reciclan las ganancias multiplicándolas exponencialmente; los ‘traquetos’ participan aunque con cifras menores; pero los cocaleros, campesinos, operadores de los laboratorios, mulas y vendedores finales no tienen nada para aportar diferente del riesgo que corren, siendo quienes recogen, procesan, transportan y forman parte de otras instancias de comercialización decenas o centenares de miles que se vinculan al delito como instancia de supervivencia no de bienestar y ‘vivir sabroso’. Alfredo Molano -quien conoció el país profundo directamente- explicaba que la guerrilla, los paramilitares, y el narcotráfico estaban en últimas, compuestos por ‘ejércitos de desempleados armados’.

La inseguridad, la persecución permanente, la vida en zonas marginales ya sean territoriales o de la sociedad no son propiamente atractivos o incentivos para involucrarse en esa actividad. Y, dado la inestabilidad y el riesgo, lo poco o mucho que ganan los gastan desbordadamente en trago, mujeres y excesos que compensan o complementan esa necesidad de vivir el día a día por falta de proyección de futuro.

Con cifras de desempleo que prácticamente nunca han bajado del doble dígito, Colombia no es solo el país con peor índice del continente; la informalidad 58,4 %, más 800.000 ‘empleados’ estatales en nóminas paralelas (contratos de ‘prestación de servicios’ a menos de un año) y quien sabe cuántos en el sector privado; y un círculo vicioso en que paradójicamente el desempleo propicia la violencia y la delincuencia -principalmente alrededor del narcotráfico- y así para combatirlas generamos empleos en la fuerza pública y los organismos de seguridad (Colombia es el país del mundo con el porcentaje más alto de ciudadanos en las fuerzas armadas -más que los Estados Unidos que hace de ‘guardián del mundo’ y mantiene guerras en todo el planeta-).

Los desempleados encuentran alrededor del narcotráfico una respuesta que no se les ofrece en otros campos.Y a su turno es el altísimo desempleo el factor sin el cual no alcanzaría este el impulso y la dimensión que ha alcanzado. Nunca disminuirá y menos se controlará el narcotráfico mientras no se ataque en forma drástica la situación del empleo.