Petro y los trabajadores le dieron duro golpe a quienes han intentado desprestigiar su Gobierno

Por: ORLANDO ORTIZ MEDINA |

junio 18, 2025

Felicitaciones al presidente Gustavo Petro, sus ministros y toda la bancada del Pacto Histórico por el logro que se anotan con la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República.

Una tarea nada fácil, pues fue inicialmente hundida en la Comisión Séptima por los partidos de oposición, no tanto al gobierno sino a la clase trabajadora, que quedaron convencidos de que el trámite iba a terminar ahí y se iban a salir con las suyas. En buena hora el Presidente se jugó la carta de la consulta popular, la cual encontró un decidido respaldo en prácticamente todos los sectores sociales, que se manifestaron en calles y plazas de diferentes ciudades del país.

Fue tal el respaldo ciudadano a la iniciativa popular, que la derecha y todo su séquito de apoyo, incluidos algunos integrantes del llamado Centro, se asustó y tuvo que jugársela, con triquiñuelas incluidas, para que la propuesta retornara a discusión a través de la Comisión Séptima, en la cual hizo trámite y fue aprobada para darle paso a la discusión en plenaria.

El gobierno y su bancada en el Congreso se mantuvo firme, dejó ver su caudal argumentativo y supo exponer ante la opinión la justeza de una propuesta que solo pretendía devolver derechos que el uribismo y los sectores empresariales le habían arrebatado en el 2002 a los trabajadores.

Con la propuesta hasta ahora aprobada, pues falta el trámite de conciliación del texto en las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, se recupera para los trabajadores el pago de horas extras, el pago al 100% por trabajo en dominicales y festivos y se mejoran las condiciones de contratación. Se evitó, por ejemplo, que se hubiera aprobado la contratación por horas, que sin duda habría significado un mayor deterioro y precarización del trabajo.

Se logró también que a los estudiantes del SENA se les reconozca el contrato laboral durante sus períodos de práctica, con todas las garantías sociales y prestacionales. Nada más justo con aquellos cuyas labores y responsabilidades no se distinguen para nada de las tareas que en las empresas cumple cualquier trabajador.

Hay que reconocer el apoyo que tuvo la propuesta por parte de otros partidos, o de sectores de ellos, que sumaron y fueron definitivos para lograr la votación que finalmente le dio paso a su aprobación. Tal es el caso de algunos representantes del Partido Verde, Comunes y algunos del Partido Liberal. Tal vez otros se los debemos todavía confirmar cuál fue su posición a la hora de votar.

Pero así como se reconoce a quienes estuvieron del lado de los cambios que dan curso a la agenda propuesta por este gobierno, no se debe obviar el rechazo a los que se hicieron elegir con un discurso progresista y supuestamente amigo de los trabajadores, que luego traicionaron para ponerse del lado de quienes les niegan y siguen dispuestos a pasarse por encima de sus derechos. Los electores saben quiénes son y cuál es la respuesta que se les debe dar de cara al próximo debate electoral. Los JP, las Katherine, las Angélicas, etc., no deberán volver a usurpar el voto y traicionar la conciencia de los que con humildad y depositando en ellos (as) su confianza les entregaron su respaldo a la espera ver en sus curules sus intereses representados. Frustrante.

Buen trabajo el de la bancada progresista y muy bien puesto en escena el respaldo popular que ha tenido la propuesta, que ojalá termine de coronar su éxito en el paso ya más corto que todavía le queda en el Congreso. Ojalá que en la conciliación en las dos cámaras el articulado se siga enriqueciendo. Aún hay lugar para ello.

Se ha transitado por un camino pedregoso, con muchos obstáculos; también, hay que decirlo, con no pocos errores, aprendiendo y ganando experiencia. Pero vemos que se avanza, se ganan cosas y, sobre todo, se va demostrando que no hay que desfallecer ni frustrarse, que sí, que el cambio es posible y que lo vamos a tener que seguir sufriendo, porque vale la pena.

Esto hasta ahora empieza.

