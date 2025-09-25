Petro y Boric zurdos diferentes

Tras los discursos en la Asamblea de la ONU admiro la berraquera de Petro para enfrentar al abusivo y envidio a Chile con un mandatario más sensato y menos agresivo

El martes pasado hablaron ante la Asamblea General de la ONU varios presidentes y con muy distintos discursos. Petro y Boric coincidieron en el enfoque de los problemas que más atraen hoy día a quien gobierne un país. Ambos son de izquierda. Petro fue de guayabera. Boric de terno azul sin corbata. Petro improvisó. Boric leyó un texto escrito. Petro fue guerrillero militante y ha seguido pensando como tal. Boric hizo su lucha por la zurda como líder estudiantil sin empuñar un arma. El colombiano es fundamentalmente leninista. El chileno es brumosamente indefinido en la división de la zurdería. Ambos combaten con palabras .El nuestro fogosamente .El sureño académicamente. El contraste fue entonces absoluto.

Petro arremetió como si estuviera en plaza pública contra Trump

Boric condenó con dureza y sin vacilación a la masacre israelí en Gaza,al atropello ruso en Ucrania y al golpeteo imperialista de Trump. Petro arremetió como si estuviera en plaza pública contra Trump, sus políticas frente a las drogas y sus atropellos contra lanchas venezolanas y con valiente vehemencia dijo que hablaba como presidente descertificado. Boric, con su sensatez como vianda, presentó la candidatura de la expresidente Bachelet para la Secretaria General de la ONU. Petro no propuso nada. Atacó a la ONU. Su valentía ante el emperador produjo el retiro inmediato de la delegación gringa. Boric corre el riesgo de que nadie se haya dado cuenta de las aspiraciones de la Bachelet. Petro injurió con berraquera al emperador pero, como siempre, no midió las consecuencias.

Muy probablemente Trump vete a la expresidente chilena porque es de izquierda pero a Petro se la va a cobrar con la maldad del vengador y nos puede joder a todos los colombianos. Pocos aplaudirán en Chile la razonable y elegante intervención de Boric. En Colombia solo los fanáticos petristas lo harán con su jefe. Yo prefiero admirar su berraquera para enfrentar al abusivo y envidiar que Chile tenga un mandatario más sensato y menos agresivo que el nuestro.

