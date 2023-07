Petro: un enfoque pequeñoburgués de una transformación social

Un gobierno de Gustavo Petro más hacia afuera que hacia adentro, buscando un liderazgo internacional sobre el medio ambiente en el que no todos son aciertos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista.El gobierno de Petro ha mostrado en las últimas semanas y los últimos meses que es más un gobierno hacia afuera que hacia adentro. En muchos aspectos está teniendo mucho protagonismo internacional a raíz de un eventual liderazgo que él quiere tomar sobre lo del medio ambiente. Muchos de los razonamientos que hace son válidos otros son francamente utópicos, ingenuos. Creer que la humanidad va a suspender porque Gustavo Petro lo dice, la producción de petróleo y carbón parece un chiste. Eso no va a ser así, pero eso le da méritos a él con la comunidad intelectual de ciertos sectores cada vez más menguados de la izquierda.

Pienso que hacer énfasis en el problema ambiental es correcto porque es real y cada vez es más significativo. y está poniendo en riesgo la supervivencia de la especie, pero empezar a sugerir medidas a tratar de desmontar el capitalismo a base de carreta no es posible. El capitalismo se desmonta por unas luchas sociales muy complejas, el capitalismo está vigente a nivel mundial. China es capitalista, Rusia es capitalismo mafioso, y pensar otra cosa es ignorar la realidad del mundo.

-Publicidad.-

Yo pienso que Petro puede tener razón en cosas, pero me parece que tiene un enfoque muy pequeñoburgués de lo que es una transformación social. Lo digo así, pequeñoburgués. Cree que con el pensamiento se van a transformar las cosas y eso no es así. Sin embargo, valoro el hecho de denunciar en los foros Internacionales el problema climático. De ahí a que los grandes capitales van a deponer las armas me produce una sonrisa.