Petro tiene locos a sus contradictores

febrero 09, 2022

"Las oportunidades se multiplican a medida que se aprovechan": Sun Tzu

No existe mejor táctica en la guerra y en la política que el arte de la sorpresa, y, sobre todo, cuando tus enemigos se encuentran con la guardia baja. Y esto es lo que les ha pasado a todos los contrincantes de Gustavo Petro, incluyendo al tradicional sistema político y económico dominante en Colombia, quienes en su conjunto se han visto sorprendidos, y por supuesto, rebasados, ante un Petro arrollador, el cual los tomó por sorpresa, y hoy los tiene arrinconados viendo a ver qué hacen.

Petro entendió bien el arte de organizar grandes espectáculos, lo cual, mediante un imaginario impactante de gestos simbólicos y grandiosos, generan un aura de poder, lo que permite ejercer gran atracción sobre todos. Los espectáculos imponentes, fascinantes y radiantes, encandilan a todos, y los contrincantes no se dan cuenta de lo que estás haciendo.

Por eso Petro salió a recorrer el país de manera planificada, y a cada ciudad y municipio que llega monta un espectáculo llenado plazas. Esto le ha permitido abrirse paso, al tiempo que atraen más público a su favor, y realmente genera una sensación de arrastre, que guste o no a Tiros y Troyanos, de verdad lo está catapultando en favorabilidad.

Petro ha organizado bien su campaña, en la cual se vale de sus generales y coroneles. Generales como Roy Barrera y Armando Benedetti, expertos en lides electorales, le preparan con anticipación el terreno para su llegada a una concentración política, son la avanzada de sus actos de campaña, organizan a los coroneles, y estos a su vez, a sus capitanes, y de ahí, al resto de la tropa.

La campaña de Petro se complementa con los coroneles, salidos de la izquierda, como Aida Abella, Wilson Arias y Alexander López, entre otros, que, de la mano de Roy y Benedetti, por fin están entendiendo cómo se organiza una campaña electoral.

A los coroneles les ayudan los capitanes y la tropa de la izquierda, representada por los ex M-19, la Unión Patriótica, la militancia activa del Partido Comunista, el Polo Democrático, y la masa indígena y afro. Tan es así que Petro ha repartido el territorio colombiano por zonas, ubicando como responsables a generales y coroneles. La respuesta se materializa en los actos de campaña, y hasta ahora, todo ha funcionado.

En sus recorridos Petro no solo llega a la gente, a la masa, al pueblo, sino que se dirige a la prensa, a los medios de comunicación y hasta organiza reuniones con empresario.

Como complemento, la campaña de Petro ha logrado llevar en el tarjetón de su consulta electoral, a una excelente mujer afro, Francia Márquez; a una líder indígena de La Guajira, Arelis Urianam; Alfredo Saade, en representación de los cristianos; y a un joven promesa electoral como Camilo Romero, que viene del sur del país. Y a todos estos se ha unido un sector del liberalismo, representado por Luis Fernando Velazco, y de llegar César Gaviria, a quien de verdad deben llevar al Pacto Histórico a fin de calmar los “cacaos” capitalista del país, la moñona se complementaría.

Se puede decir sobre lo anterior que Petro ha sabido con éxito concentrar sus fuerzas y desplegarlas. Y es que, de verdad, todos los movimientos de Petro han sido planificados, porque no existe otra manera para decir que todo le ha salido exitosamente. Hasta tal punto ha diseñado la campaña Petro que no vaciló en asumir el liderazgo personal a través de una lista cerrada, en donde la consulta antes citada, le permitirá, muy seguramente, arrastrar un éxito electoral en un buen número de representación parlamentaria. Su nombre y lo multiétnico del tarjetón del Pacto Histórico así lo dicen.

Como complemento, Petro ha sabido mantener el suspenso, manejando lo impredecible, como fue su exitosa visita al papa Francisco, donde dejó fríos a sus contrincantes.

De la campaña de Petro hay que decir, que ha sabido aplicar el arte de la oportunidad, al mostrar con paciencia, que no tiene prisa, que es espera, y que sabe dominar el arte de crear expectativa. No en vano, cualquier movimiento de Petro es analizado por sus contrincantes para ver por donde le atacan, y cuando no puede, le calumnian con base en chismes bajos, que al final, repercuten en favorabilidad para él.

Y no contento con esto, Petro se ha venido mostrando cambiante en sus posiciones políticas y de apoyo a su favor, al adoptar una faceta que les impide a sus contrincantes generarle ataques, con lo cual ha creado una dislocación que ha llevado a la dispersión de todos sus enemigos. Por eso podemos afirmar: Petro tiene locos a sus oponentes, hasta tal punto que, en un acto de desesperación, Álvaro Uribe se ha tenido que cargar al hombro el bacalao del Centro Democrático, mientras en la tal Colisión de la Experiencia cunde el pavor en medio de fuertes acusaciones penales, y por el lado del llamado Centro Esperanza, la dispersión es total, hasta el punto que nadie brilla y se han visto opacados por el solitario y locuaz señor Rodolfo Hernández.

Hoy a Petro todo lo favorece: cuenta con la fortuna del ganador, tiene los espacios abiertos, y de continuar como va, en medio de espectáculos, redes sociales, palabras, discursos, símbolos, su personalidad y liderazgo, acompañado de la suma de los pequeños, medianos y grandes esfuerzos que día a día hacen sus generales, coroneles, capitales y el conjunto de la tropa, le redundará en éxito. De todos modos, amanecerá y veremos. Por ahora, todo es favorable en medio de la dispersión de sus enemigos, los tiros de la derecha y los troyanos que se dicen de centro.