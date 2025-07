Petro supera en intención de voto, pero los medios solo hablan de Miguel Uribe

Por: RODRIGO LÓPEZ OVIEDO |

julio 14, 2025

La última encuesta de Guarumo, levantada en los primeros cinco días de este mes de julio, señala que Gustavo Petro conserva un concepto ciudadano de buena gestión equivalente al 30,3 por ciento, más un 8,4 que la considera excelente.

Curiosamente, este resultado no ha sido el que ha primado en los titulares de los medios que se han referido a él, ni tampoco el que El 23,8 % de los encuestados dijera estar dispuesto a votar por quién recomendara Petro, cuando solo el 18,6 lo está por el que diga Álvaro Uribe. Quienes determinan lo que estos titulares deben decir prefirieron destacar la disposición de un 13,7 por ciento de encuestados de respaldar las aspiraciones presidenciales de Miguel Uribe Turbay.

Algunos pensarán que en la decisión de resaltar el aspecto que resaltaron los medios primó la conveniencia de explotar comercialmente un hecho que ha puesto en lágrimas a una parte del país; lágrimas que nunca estuvieron en los ojos de Uribe Turbay cuando hechos igualmente dolorosos y reprobables afectaron la integridad física y hasta la vida de otros colombianos, y, en cambio, sí, pero lágrimas de felicidad, cada vez que se hundía en el Congreso alguna iniciativa de beneficio popular.

Quienes así piensan tienen la razón en buena parte, más no en toda. En buena parte porque el corazoncito de esos medios está puesto sobre una chequera, y de lo que fluya hacia ella dependerán los balances que día tras día estén en condiciones de presentarles a sus dueños. Pero no la tienen en toda porque de tales balances también hace parte el estado de la nación y las decisiones que tome su presidente, y no gustándoles las que Petro toma, lo obvio es que prefieran que toda información vaya en su desprestigio o en aprestigiamiento de sus contrarios.

Pero no por lo que digan estas encuestas, el petrismo puede ponerse contento. El 23,8 por ciento de los colombianos que dijo estar dispuesto a votar por quien diga Petro representa una cifra de aceptación elevadísima para un presidente que ha tenido que navegar con vientos huracanados en contra durante tres años, pero también deja ver la alta cifra de quienes están por fuera de su indicación y que son indispensables para que su proyecto político continúe ejerciendo el protagonismo político del próximo cuatrienio.

Ese resto requiere de un discurso en el que no sea un mesías la figura central, sino un proyecto político en concreto: ese proyecto por el que tantos colombianos han entregado los mejores días de su existencia, y muchos incluso la vida, sin que todavía comiencen a vislumbrarse los cimientos de sus primeras columnas.

