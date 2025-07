Esto es lo que Superman y Petro tienen en común 

Ejemplos: Alimentación escolar, EPS, centros poblados (TIC), Agro Ingreso Seguro, Chuzadas, Yidispolítica, ingreso solidario, UNGRD, etc.

Las causas que han salido a la luz pública son por sobornos, malversación, lavado de activos, uso personal, tráfico de influencias, ineficiencia de la administración, contratos fraudulentos, sobrecostos, gastos en rubros no prioritarios y falta de contro

Aunque es un héroe, no todos lo apoyan. En películas como “Batman versus supermán”, se debate si debe tener tanto poder o si representa una amenaza.

A veces ha sido criticado por no escuchar a aliados, por actuar con soberbia política o por creer que su visión es la única válida.

Hace el llamado a la movilización popular, reforzando su legitimidad, pero no implica mecanismos participativos reales o deliberativos. Habermas: La movilización no puede sustituir la institucionalidad ni el debate plural.

Al igual que se hizo con supermán, lo quieren hacer con Petro, y los medios de comunicación le están dañando la imagen. Para ellos es muy importante y eficaz utilizar la propaganda y obtener el apoyo de muchos colombianos. Esto, esgrimiendo estereotipos, facilita la persecución, guerra y posiblemente el genocidio. Joseph Goebbels, creo, decía que es importante hacer muy popular y masivo los errores del enemigo y sus virtudes o éxitos, callarlos, que no salgan a la luz pública.

Los Metahumanos

Es un ser con habilidades y competencias extraordinarias, sin importar su origen. Metáfora social, estos personajes son tratados como celebridades, influencers, lideres, activos corporativos y algunos son patrocinados por grandes empresarios. Son una amenaza.