VIDEO. Puntos de vista. El hecho protuberante esta semana fue la cita o reunión del señor Petro con el señor Trump, el presidente Estados Unidos. El balance que uno puede sacar después de lo que se ha filtrado, pues se ha sabido el detalle, es un hecho que eso fue una suerte de peregrinación, pero por las escalas, por las escalas y de rodillas. Él salió con dos cachuchas de Trump. Esperemos que se las ponga en sus manifestaciones.

Pero el hecho real es que le ordenaron combatir el narcotráfico, cosa que él nunca ha hecho, sino fomentarlo. Entonces, eso qué implica, él logró e embaucar a Trump o que no fumigues, sino que van a arrancar las matas, los campesinos. Entonces, él arranca una y siembran dos y después pasa la factura. Arranqué 20 y sembró 40, entonces ese aspecto significa que el volumen del narcotráfico va a empezar una fisura, no una fractura abierta, una fisura entre Petro y Cepeda. ¿Por qué? Porque se acabó la luz de miel, la farsa, la paz total.

Petro se va a haber obligado y ya empezaron a atacar a la guerrilla, lo que nunca se hizo en los casi 3 años y medio, soltó a los parasmilitares, pero el compromiso que adquirió fue perseguir a ambos. Entonces ya los paramilitares dijeron, "No, nosotros no vamos a hablar de paz. Él supuestamente los va a capturar, los va a matar. Entonces, eso aumenta la violencia en Colombia y enrarece bastante la situación política eh que ya se por sí está supremamente enredada con las decisiones del Consejo Nacional Electoral que es digno de toda sospecha.

Creo que las cosas no están fáciles, lo he venido diciendo, Petro se tuvo que arrodillar y tiene que hacer eso y ya empezó y va a tener que seguir. Y para terminar, el último hecho, Pipe Tuluá, extraditado tiene las grabaciones donde entregó plata al hermano para la campaña de Petro y no debieron ser 100 o 200 millones. Entonces, es un país que lleva muchos años en donde el Estado ha estado colapsado y con este se acabó de colapsar.

