Petro se pone exigente: estas son las condiciones que exige para ir a debates

Los debates presidenciales a los que ha asistido Gustavo Petro no han gustado al candidato del Pacto Histórico, ya que la mayoría del tiempo los demás candidatos, como Fico Gutiérrez y anteriormente Óscar Iván Zuluaga, se dedicaban a descalificarlo a él como persona y como político en lugar de hacerlo contra las propuestas.

La estrategia de la derecha sigue siendo la misma que hace 4 años: sembrar el miedo con una hipotética victoria de Petro con cuentos como que “Colombia se va a volver Venezuela” o que “Petro va a expropiar las tierras de los colombianos”.

Ese empeño de los demás candidatos en atacarlo a él directamente y no a sus propuestas no gusta nada en el Pacto Histórico, y por eso ahora el candidato no asistirá a todos los debates presidenciales que se realicen. El exalcalde de Bogotá quiere debates que vayan más allá de ataques personales y por eso con su equipo decidió que sólo irá a aquellos debates donde haya claridad en cuanto a la metodología y las normas.

Estas normas serán fijadas tanto por los medios organizadores de los debates como por los delegados de las respectivas campañas. De no ser así Petro prefiere no asistir a estos debates.

