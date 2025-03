Petro quiso hacer una revolución con sus secuaces, pero le fallaron por ambición y corrupción

La voz rebelde del senador Pauliano Riascos retumba en el Congreso y en el Pacífico donde los negros no ocultan su decepción ¿Por qué fracasó el Pacto Histórico?

De lo profundo del Cañón del Micay donde se libra la guerra con las disidencias de las Farc y los carteles de la droga mexicanos, hace oír su voz como Senador, Paulino Riascos. Pescador, creció como líder del consejo comunitario y con su rebeldía como aliado llego a las instancias de poder en el Cauca donde se detuvo. Organizó su movimiento La Alianza Democrática Amplia y como cabeza de éste entró al Pacto Histórico que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en agosto del 2022.

Pero desde ese primer paso que dio cuando aceptó entrar a formar parte de la alianza de movimientos sociales empezó la frustración con la formación de las listas cerradas para el Senado. Empezó a pesar el forcejeo, las intrigas y el bolígrafo de Roy Barreras Armando Benedetti, los más influyente con Petro, pero ajenos a los movimientos sociales, los indígenas, los afros, empezó a tachar y poner nombres. A Paulino Riascos a pesar de haber avalado a Roy Barreras ensu aspiración al congreso, casi lo dejan por fuera. Le dieron un 19 puesto cuando él había acordado estar entre los diez primeros. Algo parecido ocurrió con Carlos Rosero, el hoy ministro de la igualdad, entonces la voz cantante de Francia Márquez a quien mandaron al puesto 20 y entonces Rosero renunció a estar en la lista. Fue la primera señal de como serían las cosas a futuro.

Y en efecto según Paulino Riascos desde entonces todo salió mal. Y por eso fue el primero en renunciar al Pacto Histórico para dar la pelea desde los grupos afro del Pacífico que se siente frustrado con Petro y el gobierno del cambio.

¿Por qué fracasó el proyecto político del Pacto Histórico? El Senador Paulino Riascos responde en esta conversación con Juan Manuel Ospina.

Juan Manuel Ospina ¿Qué nos pasó con Petro? ¿Esto fue un engaño o era lo que se estaba esperando con Petro? ¿Cómo ve esta situación hoy, Paulino?

Paulino Riascos: Con Petro hablamos por ejemplo de la viabilidad y de la justicia de crear un nuevo departamentos del Pacífico. Hablamos de la forma de inversión y yo me preguntaba bueno, pero ¿y cómo va a ser el presidente? ¿Cómo vamos a hacer? Porque aquí hay unas normas que tipifican, conceptúan, condicionan la forma de hacer las cosas, la forma de ejecutar y si nosotros no cumplimos con esos parámetros tenemos que modificar la Constitución para poderle cumplir al Pacífico y al país y hoy yo veo como se ha enredado nuestro gobierno por la forma popular, deportiva, de querer hacer muchas cosas, de pretender hacer muchas cosas y nos enredamos.

JMO: El final del gobierno ya se avizora en el horizonte. ¿Qué va a hacer usted hoy? ¿Qué experiencia nos deja esto?

PR. Esto comenzó diría yo a hablar mal para nosotros desde la conformación de las listas. Nosotros hablamos del respeto por los enfoques diferenciales y el pueblo negro no tuvo un renglón en esos primeros 20 renglones de la lista del Senado por ejemplo cerrada, tengo que decirlo claramente. Paulino Riasco llega allí al 19 porque tenía partido político, claramente si contamos los partidos políticos yo no debí bajar del sexto renglón, sí, pero no se dio, eso comenzó a hablar mal desde allí. Luego la participación y el respeto por los grupos étnicos.

Tengo que decirlo, comenzamos a significar poco, comenzó él quítate tú para ponerme yo, Paulino Senador, pero no soy digno de representar un espacio de representación en el Pacto Histórico, una presidencia del Senado, una presidencia de Comisión, una presidencia de la Comisión de paz, o sea se pone el dedo pero ahí no entra Paulino, hay una preferencia por los indígenas y por otros cercanos, por otros que con su modo de actuar, piensan ganarse o se han ganado la influencia de Petro.

