¿Petro quiere traer la monarquía española a Colombia?

Entre 1810 y 1825, Latinoamérica se vio convulsionada por una ola revolucionaria que hizo colapsar al imperio español en la región. España y la Independencia de Colombia, 1810-1825 presenta un estudio de este proceso en una de las colonias españolas: el virreinato de la Nueva Granada, la hoy República de Colombia.

No hay pieza o tesoro histórico de importancia para la humanidad que no guarde tras de sí una apasionante historia, y el Tesoro Quimbaya no es la excepción.