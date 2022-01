¿Es Trinity la elegida en Matrix Resurrections?

Por: María Angélica Serje Arias |

enero 14, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La maternidad ha sido entendida como un elemento clave en la vida de las mujeres, lo que relaciona directamente el ser mujer con ser madre, y este rol es lo que nos otorga una categoría social de importancia en medio de una sociedad conservadora como lo es la nuestra, la colombiana; de tal manera que aquellas que deciden no serlo o son estériles causan tristeza y en algunos casos, deshonra.

Cuando se decide maternar nos realizamos diversos cuestionamientos. A nuestra cabeza llegan infinidades de dudas, miedos e incertidumbres, una de ellas es la que manifiesta Trinity en The Matrix Resurrections en la conversación con Neo en la cafetería en donde todas las mañanas solían coincidir.

Ella se preguntaba si era madre porque lo deseaba desde siempre o era una imposición social y, por tanto, era lo que se esperaba de ella por ser mujer.

La conversación finaliza porque a ella le realizan una llamada, informándole que uno de sus hijos tenía un lego en la nariz. Trinity es un personaje de ciencia ficción del universo de Matrix, en esta entrega representa a una esposa y madre de dos hijos, le apasionan las motocicletas y la mecánica, es interpretada por la actriz canadiense Carrie-Anne Moss.

En el transcurso de la película vemos como Trinity representa un papel de importancia y de protagonismo que en otras entregas no habíamos visto, quizá la escena más importante de la película es dónde ella debe decidir entre liberarse de la Matrix y ser una guerrera o decidirse por sus hijos y su familia, un hogar que no eligió y la cual no la hace feliz.

Primero cede y escoge a su familia e hijos, pero luego se da cuenta que esa no es ella, que le fue impuesto ese rol de madre y esposa, por lo que decide renunciar e irse a combatir con Neo para liberar a las personas del dominio de la Matrix, mostrando que el amor es la génesis de todo, y es el poder que puede romper cualquier estado de adormecimiento mental, pero no viendo el amor desde una forma romántica.

Aquí ocurren varias cosas, primero, la decisión de la vida de las mujeres es solamente de las mujeres y sí una mujer avanza, avanzamos todas, segundo, el maternar no debe ser sinónimo de renunciar a nuestras metas, sueños e ideas, y tercero, la maternidad será deseada o no será.

Cuando Trinity se libera decide luchar junto a Neo y al equipo, luego ella intenta escapar de las personas-zombies-balas-armas con Neo en una motocicleta, cuando están acorralados en una azotea deciden dar un salto de fe, al bajar de la cima del edificio tomados de la mano, empiezan a caer y pensaríamos que las acciones y habilidades de Neo van a salvarlos, pero no ocurre esto, es Trinity quién es capaz de volar, es ella quién lo salva y se eleva en el cielo con él como acompañante, es decir, Trinity es la elegida, su personaje no representa la complementariedad en la vida de Neo, sino que ella ahora es su par.

El Analista/Arquitecto en la escena final le pregunta a Trinity acerca de lo que harán con el poder, que, si van a pintar el cielo de colores, y culminó con la frase: los borregos no van a ninguna parte.

Acto seguido Trinity le dice a Neo que el Analista/Arquitecto les ha dado una buena idea y que efectivamente debían pintar el cielo de colores para poder ver a las mentes realmente libres.

Esta frase manifiesta que las personas no pueden resumirse a blanco o negro, sino que debemos aceptar y entender la diversidad, pluralidad, multiculturalidad y las diferencias que nos hacen ser sociedad, no podemos hablar de una forma única de vivir y convivir, de relacionarnos; representa la habilidad para pensar y actuar de forma independiente, es una posibilidad fundamental para desarrollar la conciencia colectiva, es decir, desde nuestras divergencias poder converger.