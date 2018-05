Petro no llega a segunda vuelta

Yo no les creo a las encuestas. Primero, porque inventan resultados. Y segundo, porque están demasiado influenciadas por lo que pasa en las redes sociales.

Y en las redes sociales no se puede confiar tampoco. Primero, porque las redes no son el país. Las grandes mayorías no tienen acceso, ni pueden darse el lujo de perder el tiempo tuitiando. Y segundo, que un personaje sea tendencia no significa que vaya a ser el más votado. Eso en nuestro caso, se demostró en las elecciones a Congreso.

Las redes rebozan de insultos contra Petro y contra Duque/Uribe. No se habla de más. Esa ha sido una muy calculada estrategia de ambas campañas. Petro y Duque se inflan mutuamente, se necesitan, se buscan pelea porque saben que eso es lo que da rating, eso es lo que tiene a los noticieros embobados registrándoles cada insolencia que se les ocurre. Esa insultadera distrae la atención de las propuestas, que son pocas, o de cómo las van a ejecutar, teniendo en cuenta que ambos tienen muy poca experiencia en el servicio público.

Para Duque y para Petro, sus estrategas lo saben, lo mejor es asustar con el otro, llamarlo diablo y cobrar apoyos a punta de miedo.

Pero la matemática electoral es más compleja. Especialmente en Colombia, en donde los clanes electorales de las regiones mantienen un férreo control sobre bases disciplinadas de las que depende su permanencia en el poder.

Por eso es más confiable plantear pronósticos a partir de los resultados de las elecciones a Congreso.

Hoy me atrevo a hacer dos pronósticos: Primero, a Petro no le alcanza para llegar a la segunda vuelta. Sí, ganó la consulta interna de su propia plataforma política contra un candidato sin alcance nacional, pero no tiene bancada, ni pudo endorsar su nombre al de los aspirantes de su corriente. Petro sacó menos en Bogotá de lo que consiguió cuando fue elegido alcalde, y no es cierto que tenga a la izquierda amarrada en su favor, lo que significa que depende del voto de opinión, que es un voto muy difícil de medir y especialmente inconstante.

Si algo sabemos, es que la izquierda militante detesta a Petro, le atribuye el haber destruido al Polo Democrático y le reprochan su excesiva vanidad. “Petro es un caudillo, solo trabaja para sí mismo y ellos lo conocen demasiado bien”, me explicaba un colaborador suyo muy cercano cuando le pregunté por qué figuras tan importantes y serias de la izquierda como Robledo o Clara López preferían adherir a otras candidaturas.

Ahora, si llega a segunda vuelta, está muy claro que le habrá salido la apuesta, y muy probablemente conseguirá aglutinar en su favor a todo el antiuribismo, que terminará votando por él aunque no le guste. Pero repito, las cuentas no dan, no cuadran por ningún lado.

Para mi pesar, tampoco me salen las cuentas con Fajardo.

Por eso creo que el que va a dar palo en primera vuelta

es Germán Vargas

Para dejarlo absolutamente claro, yo soy votante del Partido Verde por su agenda, por la consistencia de su discurso decente e incluyente, y porque nuestro futuro común no puede estar en manos de radicales. Necesitamos maestros que nos enseñen a construir un país reconciliado y justo. Sin embargo, para mi pesar, tampoco me salen las cuentas con Fajardo. Por eso creo que el que va a dar palo en primera vuelta es Germán Vargas.

Vargas ha cumplido una agenda brutal, visitando cuatro o cinco ciudades por día en donde ha llenado plazas de manera consistente, desplegando el equipo más disciplinado de todos. Ese esfuerzo se vio reflejado en las votaciones a Congreso. Mientras que el uribismo no sumó ni una sola curul a pesar de haber tenido una votación más alta, Germán Vargas sí duplicó su bancada en el Congreso, consiguió que la U y los conservadores se le adhirieran, tiene divididos a los liberales y ha conseguido más apoyos en el sector productivo que Duque, porque confían en su capacidad de ejecución y su experiencia.

A Duque no le alcanza para ganar en primera vuelta. En primera vuelta, usando exclusivamente la información disponible sobre alianzas electorales y tomando como base los resultados electorales de marzo, los resultados serían: Duque sacará entre 5.5 y 6.2 millones; Vargas sacará entre 4.8 y 5.5 millones de votos; Petro sacará entre 4.0 y 4.5 millones de votos y Fajardo rondará los 3.5 millones. Según esto, la segunda se definirá entre Duque y Vargas.