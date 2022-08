Petro, no descuide las deudas con Nariño

Por: Alberto Quintero Arturo |

agosto 04, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Históricamente, el departamento de Nariño ha sido relegado al abandono de los gobiernos de turno por tal razón no ha sido posible visibilizar las potencialidades que tenemos de desarrollo económico y social para ofrecerle a los colombianos, por tal razón me tomo la libertad dirigirme a Usted señor presidente Gustavo Petro Urrego. No está por demás felicitarlo y desearle los mayores éxitos en los cuatro años de su gobierno, el cual estamos seguros va ser de un gran cambio para la historia de nuestro país, teniendo en cuenta que sus propósitos son generar más y mejores oportunidades de Paz, la que muy bien le hará al bienestar de los colombianos.

Doctor Gustavo Petro, sabemos que con la doctora Francia Márquez harán un gobierno diferente en beneficio de todas las regiones y los colombianos, por estas y muchas razones más me permito manifestar las siguientes propuestas para nuestro desarrollo. Colombia solo tiene un puerto sobre el Océano Pacífico y en mal estado, mientras Chile tiene cinco entre los que se destacan Puerto de Arica, Puerto de Iquique, Puerto Arenas, Puerto Talcahuano, y Puerto Valparaíso, en los que se sostiene la fortaleza económica, social y turística de Chile.

-Publicidad.-

Nariño tiene un potencial importante para desarrollar el puerto de Tumaco, el cual necesita reubicarse y consolidarlo como un puerto importante para el desarrollo de Colombia teniendo en cuenta que en Tumaco se pueden establecer diferentes industrias provenientes de los recursos naturales locales tales como cacao que se caracteriza como uno de los mejores cacaos del mundo, después de Ecuador, porque no establecer una industria de chocolates como lo hacen en Suiza, tenemos la tierra, nos falta la industria y el puerto.

Doctor Petro. estamos en sus manos, por supuesto que esto beneficiaría a muchos colombianos. Que no decir del coco un producto nativo que hay que impulsarlo y generar su industrialización. Ni se diga de la palma africana con estas tierras costeras en Nariño seguiremos a la vanguardia de la producción nacional y por ahí derecho combatiremos los cultivos ilícitos, estimulando la industria local con visión mundial.

Publicidad.

Por otro lado, es imperativo desarrollar el proyecto Vía Panamericana doble calzada Popayán Chachagüí, que tantos años hemos esperado y padecido, en vista de que nuestros gobernantes no han sido capaces de sacar adelante y ahora es su turno para cumplirle al departamento de Nariño que tanto lo hemos apoyado. Por último, queremos proponerle que disponemos de soluciones en materia de salud para los colombianos en el campo del cáncer, la diabetes, la presión arterial, el lupus, el herpes, etc. converse con nosotros que tenemos muchas soluciones.