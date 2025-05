Petro, entre alertas de insurrección social y ojitos en China para Xi Jinping

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Con el fracaso de la consulta popular Petro ha alertado una especie de insurrección social, ya llamó al paro, a la toma de la calle. Bueno, él es bastante escandaloso, va a haber confrontación. Aquí en Colombia no ha habido institución alguna que le ponga la tractomula de frente -como se dice en el argot popular- a Petro y lo pare .El Consejo de Estado ha estado tumbándole varias cosas pero la Corte Constitucional está perdida .El último magistrado de apellido Fernández llegó allá por un acto de corrupción y ahí no va a pasar nada. Petro ya domina la Corte Constitucional, el aparato militar y policivo está totalmente opacado, de una inefectividad absoluta y el país cercado por la guerra total.

El otro hecho gravísimo es que se fue para China a hacerle ojitos a Xi Jinping. No, nosotros no somos como Estados Unidos, nosotros sí prestamos plata. Pero se quedan con los recursos naturales, son colonizadores. Lo primero que hacen es traer personal chino a manejar sus obras. Se apropian de los recursos naturales, de las esmeraldas, del petróleo, del gas, el oro, esa es la forma como se pagan. A Venezuela la tiene totalmente dominada y sometida, porque Rusia no tiene nada que presta. Es que Rusia es un estado mafioso que lo único que sabe es invadir países-

Petro, por tirárselas del gran líder eh latinoamericano, hizo una pendejada. Veo que esa medida nos va a distanciar de Estados Unidos. no sé cuánto porque es muy difícil con el señor Trump, que un día dice una cosa y otra- Pero ya hay medidas de que nos van a sancionar financieramente, en una situación de crisis fiscal eso no es bueno.

Veo la situación muy errática, con muchos problemas y el empresariado nuestro depende de los negocios con el estado entonces eso es un signo de debilidad, La situación, todas las semanas que hablamos, se complica más con las actuaciones de este señor.