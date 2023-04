Petro con Biden y el mar de coca y la salud con mermelada personalizada

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. En este momento Petro está en Estados Unidos conversando con el presidente Biden. El punto hasta donde Estados Unidos va a tratar de reorientar el rumbo del gobierno de Petro hasta donde Estados Unidos va a tratar de reorientar el rumbo del gobierno de Petro con respecto al manejo del gigantesco mar de coca en que estamos.

El tema ambiental es el que le da fuerza y entrada Petro en la comunidad mundial, pero muchas de sus propuestas como suspender de inmediato la producción de petróleo gas y carbón, suenan más a deseo que a realidad. Yo he dicho que Colombia no debe dejar de exportar petróleo, su cantidad en el mercado mundial no es significativa pero en los recursos públicos y presupuestales Sí es muy grande. Y no habría cómo sustituirlo a corto plazo. Ese aspecto de la visita de los Estados Unidos se verá con los días y no de inmediato.

Otro aspecto al que quiero hacer mención es la reforma a la salud que tiene la oposición muy fuerte de los capitalistas que manejan las EPS. Se ve que la reforma la salud está pasando dificultades, Petro las está encarando con la táctica que se ha empleado siempre en este país, pero con la variante que ya no está negociando con los partidos sino que la mermelada se da de manera particular. Ellos mismos insoúan, si la reforma de la salud fracasa es un primer campanazo muy fuerte de que la reforma laboral y la reforma pensional puedan verse también afectadas y en consecuencia la coalición sufriría graves quebrantos.

Las reforma de Colombia no son fáciles, es necesario hacerlas. Ese es el El Gran pulso que se está dando en este momento en el país.

