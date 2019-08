Personas discapacitadas tienen vida más amable en el Valle

Édison Cuero no la ha tenido fácil. Sin embargo, se esfuerza por sacar provecho de cada segundo. Este joven caleño, quien vive al oriente de la ciudad en el barrio Lagos, padece una discapacidad física que lo obliga a hacer uso de una silla de ruedas. Su sonrisa, en todo caso, es la prueba viva de que valora su existencia y el cariño que su familia le ha brindado.

“Desde que estoy así no he dejado de pensar en lo mucho que puedo hacer, por eso trabajo por sacar a mi familia adelante” afirma contento.

Tratando de encontrar alternativas para mejorar las condiciones de personas como Édison, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, emprendió un programa de adecuación de viviendas que, hasta el momento, ha beneficiado a más de 206 personas en 14 municipios del departamento. En sus baños, habitaciones y espacios comunes se han instalado dispositivos electrónicos que les facilitan su diario vivir.

Las ayudas han tenido como destinatarios a vallecaucanos de escasos recursos. Ellos, que se esfuerzan constantemente por impedir que su discapacidad los frene en la persecución de sus sueños, han visto como la tecnología les ha facilitado diferentes tareas. Édison, por ejemplo, admite que el cambio positivo fue drástico.

“El acceso hoy es mil veces mejor que antes. No solo yo lo disfruto, también el resto de mi familia porque ellos también se han beneficiado de este logro” explicó.

A pocas cuadras de distancia del hogar de Édison, vive Reinaldo Barrios. Reinaldo también utiliza silla de ruedas y, al igual que su vecino, muestra una entereza digna de admirar.

“Cada día lucho por destacarme en el estudio y en lo laboral, todo para mi es un reto que gracias a Dios lo he cumplido, hasta ahora no hay nada de lo que me pueda quejar” asegura.

Reinaldo, con evidente emoción en su rostro, recuerda cómo era su situación antes de que los espacios de su casa fueran adecuados por la Gobernación.

“El baño antes era muy estrecho, me tenia que duchar en el patio o en la cocina. Ahora tengo todo lo necesario para estar mejor y no molestar a nadie. Especialmente a mi abuela que es la que siempre me ha ayudado” afirma.

El gobierno departamental, a través de las Gestora Social, enfocó este proyecto en la ayuda a niños, jóvenes, mujeres y hombres con discapacidad. Quienes, por distintas circunstancias, no pueden caminar o escuchar ahora ven una mejoría, una razón más para alegrarse.

“Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de ellos, también las de sus familias porque esta situación se convierte en un trabajo de todos. No solo queremos ofrecer elementos materiales, también amor, tiempo y dedicación” dijo la la gobernadora Toro.