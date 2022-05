Personal administrativo de la Pedagógica teme perder su cargo por un concurso sin garantías

Desde el 29 de marzo, más de 180 funcionarios de la Universidad solicitan al Consejo Superior no adelantar el proceso por falta de condiciones para hacerlo

Por: Sebastián Ruiz |

mayo 11, 2022

Desde el 29 de marzo, más de 180 funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional -UPN- están solicitando al Consejo Superior Universitario no adelanten el proceso de concurso de méritos para la provisionalidad de cargos al interior de la Universidad. Afirman que no hay condiciones para hacerlo.

Mediante una misiva dirigida al Consejo Académico y al Consejo Superior Universitario -CSU- de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Helberth Choachí y más de 180 funcionarios de la Universidad solicitan que no se realice concurso de personal administrativo propuesto en el Acuerdo 004 de 2022 debido a que consideran que es improvisado, no cuenta con criterios técnicos y administrativos claros y no obedece a las necesidades urgentes de reorganizar y actualizar la planta global de funcionarios administrativos de la institución.

En la misiva, los funcionarios “reconocen el esfuerzo por resolver la deuda de más de 16 años con las y los funcionarios de carrera administrativa en su escalafonamiento y por propender por el reconocimiento de la formación técnica, profesional y posgradual de empleados de carrera; pero también, debe buscarse reconocer los estudios cursados por los provisionales y supernumerarios que han puesto su saber al servicio y mejoramiento institucional”. Insisten que se debe trabajar para dejar condiciones de mejoramiento institucional en el mediano y largo plazo para las y los funcionarios administrativos, y no actuar sobre la premura de la finalización de su período rectoral.

“Hacer este concurso pone en riesgo el trabajo de varias personas, hay temor en la institución” afirma el docente Helberth Choachí y manifiesta su preocupación porque, a su juicio, la propuesta de realizar este concurso pone en riesgo la estabilidad laboral de personas que han trabajado en la institución por décadas, afectando no solo al trabajador directamente sino también los planes de vida de las familias.

Es claro que la Universidad debe garantizar el ingreso a la carrera de los funcionarios mediante concursos públicos, pero debe hacerlo atendiendo la actualización de la planta donde se incluyan no solo la provisionalidad sino también el personal supernumerario de lo contrario se seguirá funcionando con nóminas paralelas que no beneficia a los empleados y al desarrollo administrativo de la institución.

Los autores de la carta denuncian que la Universidad, según su presupuesto para la vigencia fiscal 2022 avalado por el Consejo Académico y aprobado por el CSU a finales de 2021, no contempla la realización de este concurso que podría costarle alrededor de $2.000 millones de pesos a la institución.

La carta reconoce la necesidad de realizar al menos dos concursos públicos: el primero y prioritario que dé lugar a la posibilidad de los ascensos de los funcionarios de carrera; y el segundo, se realice cuando la Universidad cuente con estudios técnicos de cargos y cargas laborales que permitan optimizar esfuerzos administrativos y financieros, los cuales se ajusten a la realidad institucional de los más de 408 funcionarios administrativos (provisionales y supernumerarios).

Finalmente, llaman al rector Leonardo Fabio, al CSU y a la comunidad universitaria a que se generen espacios de diálogo y concertación donde se puedan buscar medidas de mediano y largo plazo en favor de los funcionarios administrativos y el conjunto de comunidad universitaria y no dejar que los afanes obliguen a la institución a tomar decisiones que afecten la estabilidad administrativa y laboral.