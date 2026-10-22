- Pereira se levanta en convite - Día Cívico

La resiliencia es una de las cualidades más valiosas que puede tener una ciudad ya que le permite adaptarse a la adversidad y recuperar su bienestar. Pero una ciudad es, ante todo, su gente. El pasado 10 de octubre, durante el primer día cívico convocado por la propia ciudadanía, Pereira demostró de qué está hecha. No es casualidad en la medida en que esta es una ciudad cívica por naturaleza, levantada a punta de convites.

El convite es una vieja tradición de trabajo colectivo, heredada de la colonización antioqueña, en la que los vecinos se reúnen para construir algo que beneficia a todos. Un camino, una escuela o una casa, y la jornada termina alrededor de una olla de sancocho. En Pereira, esa costumbre se convirtió en una forma de hacer ciudad. El ejemplo más recordado es el aeropuerto Matecaña. Los pereiranos lo construyeron colectivamente y con sus propios recursos, a punta de bingos, rifas y convites, una hazaña que todavía es motivo de orgullo.

Esa misma lógica inspiró a Alluda, una plataforma sin ánimo de lucro y sin afiliación política que surgió a raíz del terremoto. Con el lema “Pereira se levanta en convite”, Alluda y la fundación Malabareando Las Calles convocaron el día cívico del 10 de octubre con una meta modesta: cinco actividades. La respuesta superó cualquier expectativa. Barrios, empresas, fundaciones, grupos de voluntarios y colectivos cívicos empezaron a organizar sus propias jornadas, y al final se sumaron 25 convites. Todos quedaron registrados en el mapa vivo de Alluda, donde cualquier pereirano podía ver qué actividades solidarias estaban activas en la ciudad y unirse con lo que tuviera: tiempo, manos o recursos. A continuación, algunas de las organizaciones que se movilizaron ese día y que, desde entonces, no han dejado de hacerlo por su ciudad.

Cambiatón Solidaria: un trueque para que a nadie le falte lo básico

Global Shapers Pereira es una comunidad de jóvenes líderes que hace parte de una iniciativa del Foro Económico Mundial. Desde hace siete años impulsa en la ciudad proyectos de liderazgo, participación ciudadana y transformación social, y tras el terremoto del 10 de agosto puso esa experiencia al servicio de la emergencia. Junto con la Sociedad de Mejoras de Pereira y la campaña Abracemos a Risaralda, movilizó organizaciones, empresas, donantes y voluntarios para acompañar a las comunidades afectadas.

El 10 de octubre, las tres organizaciones realizaron la Cambiatón Solidaria, una jornada en la que los asistentes intercambiaban artículos esenciales por alimentos y productos de primera necesidad. Ese día atendieron a 86 personas y recolectaron más de 2.400 unidades de ayuda: un convite a la manera de hoy, en el que cada quien aportó lo que tenía para que a otros no les faltara lo básico.

La Cambiatón fue apenas una parte de un esfuerzo mucho mayor. Entre el 12 de agosto y el 13 de octubre, la operación humanitaria registró 169.894 donaciones y llegó a 40.768 familias de Risaralda. Y el trabajo no se detiene: los Global Shapers siguen trabajando desde el centro de acopio, donde gestionan donaciones, coordinan voluntarios y apoyan las entregas humanitarias. Están convencidos de que reconstruir Pereira es mucho más que levantar edificios; es fortalecer el tejido social y demostrar que la solidaridad, cuando se vuelve acción colectiva, transforma realidades.

Providencia: volver a poner en pie a la Virgen

En Providencia, uno de los barrios más golpeados por el terremoto, hay una calle cerrada presidida por una imagen de la Virgen. Allí viven vecinos de toda la vida; algunos llevan 50 o 60 años en la misma casa. El 10 de agosto, la cuadra se vino casi toda abajo, y con ella la imagen, varias viviendas colapsaron y otras siguen con daños sin reparar. Según Sandra López, habitante de la cuadra que tuvo que evacuar su casa, cerca de la mitad de los vecinos debió irse a otros lugares.

Dos meses después, el día cívico fue la oportunidad de reencontrarse con esperanza. Bajo 6 carpas prestadas, los vecinos montaron un sancocho con una misión: volver a poner en pie a la Virgen, la insignia del barrio. Entre el sancocho, la cerveza y los postres donados recolectaron 4.765.000 pesos, que usarán para reponer la imagen y empezar a limpiar y recuperar la cuadra, todavía llena de escombros. Para ellos, fue una curita para el corazón.

“Fue una experiencia supremamente hermosa, porque nos reunimos todos los vecinos con un mismo propósito: comprar de nuevo la imagen de la Santísima Virgen María y hacerle una gruta. Fue un día muy lindo de unión”, cuenta López.

Viajeras entre Letras: cuidar desde las orillas de la ciudad

Viajeras entre Letras es una corporación sin ánimo de lucro que acompaña a cerca de 400 niñas y niños, y a sus familias, a través de centros comunitarios de educación y cuidado. Tiene tres sedes en los bordes de la ciudad: El Poblado 1; Naba, que significa “madre” en emberá chamí, ubicada en la vereda Llano Grande, en Balboa, dentro del resguardo Karabí Drua (“tierra de Dios”), y Caimalito, en el corregimiento del mismo nombre. Su trabajo está en las periferias, allí donde el apoyo suele llegar tarde por la distancia.

Su forma de sostenerse es, en sí misma, un convite. Todo lo que dejan sus emprendimientos sociales va a las comunidades; la corporación no se queda con nada. Los gastos de funcionamiento, como el arriendo, los servicios y los refrigerios, se cubren con el apoyo de la empresa My Call Insurance y con una vaca entre las integrantes del equipo: cada mes una pone lo que puede y otra completa lo que falta.

El día cívico, Viajeras entre Letras realizó en Caimalito una gratiferia pensada sobre todo para las mamás de sus comunidades. La mayoría son artesanas que, desde el terremoto, no han podido vender sus productos y han visto su economía gravemente afectada. La jornada buscó aliviar un poco esa carga: atendieron a 100 familias, entregaron media tonelada de ropa e insumos de aseo y dejaron muchísimas sonrisas.

El convite no terminó el 10 de octubre. Se vienen nuevos días cívicos, y el próximo será el 14 de noviembre: otra oportunidad para visibilizar cada causa y para que Pereira haga lo que mejor sabe hacer, levantarse entre todos.

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