Perder a Fernando Gaitán, el golpe del que nunca se repuso RCN

.Publicidad.

Ustedes lo veían y no lo creerían, pero Fernando Gaitán era un seductor implacable. Quítense de la cabeza que el maestro entraba diciendo quien era. No tenía esos delirios, no necesitaba salir diciendo que él había creado Café, Betty la fea y las telenovelas que cambiaron la televisión colombiana para siempre. Él llegaba con su lamparazo entre las manos, un cigarrillo en la boca y esa voz de tomador, ronca y sexy, capaz de hipnotizar a cualquiera.

Fernando tenía problemas con la comida. Fernando tenía problemas con el cigarrillo. A Fernando no se le podía medir en términos humanos. Él era una fuerza de la naturaleza. Era un artista atormentado por sus demonios. Hay que tener muy poca sensibilidad como para ver la realidad con los ojos abiertos. Y siempre fue así. Y si le quitan la epilepsia y las perversiones la vocación de Gaitán fue la misma que tuvo Dostoievski. A los 14 años ya lo encontramos escribiendo una novela de 1.000 páginas en su colegio. En clase los profesores creían que tomaba apuntes pero nada que ver, aprovechaba cada instante de vida para darle forma a sus historias. Así no le hubieran pagado él lo hubiera escrito.

-Publicidad.-

De joven no se lo aguantaban en ninguna parte. Lo echaron de todos los colegios. Terminó en el león de Greiff, un colegio medio comunista en donde Gaitán hizo todas las revoluciones que quiso. Su vocación se iba por los aviones, por la antropología, pero en el De Greiff supo que lo de él era escribir historias. No importa si estos fueran cuentos o argumentos de telenovela, lo de él era narrar.

Mientras se consolidaba en la televisión entró a El Tiempo con 20 años, la edad en la que tuvo a su primera hija. A los 30 años pasó a RCN el argumento de Café. Supo negociar y pidió un costalado de plata que el canal se lo dio. Entonces se encaramó no sólo en Colombia sino en toda Latinoamérica. Es que antes de Fernando los que mandaban eran los mexicanos y de una manotada le quitó ese privilegio a Televisa, Teleazteca y todo lo que se le cruzó en el camino.

Publicidad.

Eran dos cajetillas de Marlboro los que se fumaba Fernando. El médico le recomendó bajarle intensidad al cigarrillo y dedicarse a la bicicleta. Renovar los pulmones a punta de pedalazos. Por eso era usual verlo en sudadera, parando en alguna panadería, atracándose de harinas en recompensa por el esfuerzo físico realizado. Intentó de todo, hasta un revolucionario método de hipnosis pero Fernando nunca logró quitarse de encima el fantasma de la nicotina.

Betty fue su hija más querida. Lo de Betty es inexplicable. Contrario a lo que puede suceder con las telenovelas esta, extrañamente, gana importancia con el paso de los tiempos. Si no me creen pregúntenle a los usuarios de Netflix. Aún lloran la pérdida de la telenovela en la parrilla. En los 10 años en los que estuvo en la plataforma nunca salió del top de lo más visto.

Cuando Fernando partió en el 2019 tenía el corazón roto con RCN. Había un problema de plata con los Ardila, un contrato leonino que le obligaba a escribir más de la cuenta. El motor se fue llenando de aceite y al final reventó. Muy joven murió Fernando, 59 años, tenía por lo menos dos historias más para contar. Dos novelas que podrían ser las tablas de salvación que necesitaba RCN para cerrar la brecha con Caracol. Pero al final no se dio. La muerte lo sorprendió. La televisión colombiana quedó huérfana. Es tan preocupante la dependencia que tienen nuestras cadenas nacionales con Fernando Gaitán que 30 años después están repitiendo, en horario estelar, Café con aroma de mujer. Demasiado poco duró Fernando y por eso lo lloramos tanto.