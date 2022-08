“Fea y ordinaria” a Yina Calderón no la respetan ni sus propios seguidores

.Publicidad.

La empresaria de fajas y dj de guaracha que siempre ha sido muy abierta para hablar de todo tipo de temas demostró una vez más que no tiene miedo a las críticas que le hacen. Cabe destacar que ella hace poco comentó que fue víctima de bullying cuando estaba en el colegio donde la llamaban “la más fea del salón”. Sin embargo, volvió a recibir una fuerte crítica por su aspecto físico de parte de un internauta.

Y es que fue a través de las historias de Instagram que calderón utilizó el sticker de preguntas para que sus seguidores le comentaran cómo la veían. Ante esto, uno de ellos le escribió “Fea y ordinaria” a lo que ella respondió:

“Mira que yo no lo sé con lo de fea, pero mucha gente me la encuentro y dice ‘parce te ves totalmente diferente en persona’, esto no me ayuda casi y ordinaría sí, yo soy súper ordinaria parezco un niño, soy como un hombre metido en el cuerpo de una mujer, ordinaria a morir”.

Sin embargo, los comentarios fueron de mal en peor ya que uno de sus seguidores le dijo que la veía como una persona borracha y drogadicta. Ante esto, Yina afirmó que, sí le gusta mucho el licor, aunque no es una persona fiestera. Además, negó haber consumido drogas.

Finalmente, la empresaria terminó la dinámica con otro tipo de preguntas donde habló de su humildad y de que no era prepotente. “Yo vivo cómodamente, gracias a Dios, y tampoco, yo creo que plata tiene J Balvin, Maluma, Petro, pero yo, normal, pero soy agradecida con lo que tengo” concluyó ella.

