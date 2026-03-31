Dos cosas que mucha gente, pensando con el deseo, cree posible no van a suceder. La primera, que va a haber un ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda, que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del Gobierno, no va a estar en la segunda vuelta.

Con catorce candidatos en la primera vuelta es matemáticamente imposible que alguien saque más del 50 % de los votos. Aun si la mayoría de esos candidatos saca pocos votos, cada uno de esos votos aleja las posibilidades de un ganador en primera. Los menos, los llamados candidatos viables, que participarán en los debates y monopolizarán las encuestas y los medios, hacen un doble trabajo: impiden que haya un ganador absoluto y competirán entre ellos por los 2 cupos de la segunda vuelta.

Si nos guiamos por las encuestas, parece inevitable que Iván Cepeda pase a la segunda vuelta con una proporción de votos que puede ser superior al 30% (6,3 millones de votos, si votan 21 millones de personas como en 2022), quedando el 70 % ( 14,7 millones) para repartir, sin contar los enanitos verdes, entre Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, quienes se pelearán los votos entre ellos: de la Espriella y Paloma, uno representando la extrema derecha y la otra un centro armado un tanto artificialmente, que es en realidad una derecha un toque menos uribista, división importante porque es la que atraerá la mayor cantidad de votos; Fajardo y Claudia López, que representan un centro más coherente, el que haga la mejor campaña va a arrastrar la mayoría de esos votos. Podría suceder que en medio de una grave división de la derecha se cuele el centro.

Si nos guiamos por los votos de carne y hueso de las consultas, quien tiene el puesto asegurado en la segunda vuelta es Paloma Valencia

Pero si nos guiamos por los votos de carne y hueso de las consultas, quien tiene el puesto asegurado en la segunda vuelta es Paloma Valencia, pues las cifras de las consultas son: la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025 obtuvo 2.7 millones de votos. Del total de votos en las consultas del 8 de marzo, la Gran Consulta por Colombia obtuvo 5,9 millones de votos, 83 %, la Consulta de las Soluciones, 618,705 votos, 8,7 % y el Frente por la Vida 595,978 votos, 8,4 %. Y si para matizar ese resultado incluimos los 4.4 millones de votos que sacó el Pacto Histórico en las elecciones legislativa, esa cifra es 1,5 millones menos que los que sacó la Gran Consulta por Colombia.

Así que la realidad electoral tiene poco que ver con lo que miden las encuestas que antes de las elecciones eran el termómetro infalible y que mucho se equivocaron. El resultado más sorprendente de las consultas es que Paloma Valencia, cifras en mano, desbancó a Iván Cepeda del primer puesto en los cálculos sobre quién tenía asegurado su paso a la segunda vuelta.

Los dos están sin duda a la cabeza de esa competencia que comenzó con más de cien candidatos. Cualquier cosa puede suceder en el resbaladizo escenario de la opinión pública que es la que mayoritariamente elige al Presidente de la República. Duro les queda remontar a quienes vienen atrás, con posibilidades. Pero si uno mezcla la matemática cuántica con el realismo político podría aventurar que si Iván Cepeda pasa a la segunda vuelta, lo cual es más que probable, el próximo presidente será el otro, llámese como se llame y represente a quien represente.

Del mismo autor:Ni Abelardo ni Cepeda. Se abren las opciones

Anuncios.

Anuncios..