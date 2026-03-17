- Ni Abelardo ni Cepeda. Se abren las opciones

El principal damnificado del éxito de la Gran Consulta por Colombia es Abelardo de la Espriella, pues los 5,8 millones de votos que sacó esa consulta, comprenden no solamente los 3,3 millones de votos de Paloma Valencia (que coinciden con la votación del Centro Democrático) sino 2.8 millones votos urbanos del centro político que dejan a De la Espriella sin oxígeno. Paloma Valencia y su equipo representan una oposición al gobierno mucho más estructurada, con importante apoyo parlamentario, alejada del populismo, tres cosas de las que carece la campaña de De la Espriella, que hoy tiene para mostrar apenas unas encuestas de opinión, muy disímiles.

Damnificados también Roy Barreras y Claudia López ganadores de las otras dos consultas. Con Roy pierde también Iván Cepeda. Los 2,7 millones de votos que sacó la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025, 1,5 millones de votos por Iván Cepeda, y los 4,4 millones que sacó su partido en la elección parlamentaria, están muy lejos de los más de diez millones de votos que se necesitan para ganar la presidencia. Grave porque la derrota de Roy Barreras cierra las compuertas del centro para que esa candidatura crezca. De otra parte, Claudia López en solitario se hizo contar. 570.000 votos que no alcanzan para nada.

La derecha se abrió hacia el centro y la izquierda se atrincheró en su fortaleza ideológica

Si se quisiera resumir en una frase los resultados de la jornada electoral del 8 de marzo se podría decir que la derecha se abrió hacia el centro y la izquierda se atrincheró en su fortaleza ideológica. Fue una idea brillante del Centro Democrático unirse a la Gran Consulta por Colombia, que reunía dirigentes de centro sin muchos votos. Les dio a ellos la posibilidad de formar un equipo que fuera de verdad una alternativa de poder y a Paloma Valencia, candidata escogida por el Expresidente Álvaro Uribe, un barniz de centro que la distanciara de la extrema derecha, nicho ya tomado por Abelardo de la Espriella.

Y fue una muy mala idea del Pacto Histórico, que ya tenía en Iván Cepeda un candidato escogido por la izquierda pura, boicotear la Consulta del Frente por la Vida, que buscaba espacios de centro para una candidatura que al cerrarlos se quedó sin espacios para crecer. El fracaso de esa consulta es una señal ominosa para las posibilidades de que el llamado progresismo se mantenga en el poder.

Después de las elecciones del 8 de marzo el partidor presidencial no queda en condiciones de igualdad. Arranca a la cabeza Paloma Valencia con sus casi 6 millones de votos, Iván Cepeda con los 4,4 millones de votos de su partido, Claudia López y Roy Barreras, cada uno con el medio millón de votos de sus consultas, todos ellos obligados a ir a la primera vuelta. Más Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo quienes han tenido figuración en las encuestas y tienen que salir a conquistar sus espacios, y un montón de candidatos sin partidos y sin figuración en las encuestas, que más les valiera dejaran sus sueños presidenciales para otro día.

Lo interesante de lo sucedido es que el destino que se presagiaba antes de las consultas entre De la Espriella y Cepeda, ya no es tan inexorable, y que se ha abierto una cantera en el centro que es la que va a definir al ganador. La ilusión de que haya un presidente que no represente un extremo ideológico a la izquierda o a la derecha, sino que sea un factor de unidad nacional revive con estos resultados inesperados. La primera vuelta está como para alquilar balcón.

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