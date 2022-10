En la fecha 19 del fútbol colombiano, Atlético Nacional fue al estadio Hernán Ramírez Villegas a jugarse la clasificación frente al Deportivo Pereira. El conjunto verdolaga necesitaba la victoria para asegurarse en los cuadrangulares finales; pero lejos de cumplir el objetivo, termino empatando con ayuda del arbitro, Nicolas Gallo, quien le pito un penal bastante cuestionable iniciando el partido.

Era el minuto 10 y ocurrió la acción. Dorlan Pabón mandó un centro que golpeó el brazo del defensa del Pereira, el arbitro señaló el punto penal y otorgó el cobro. pero desde la transmisión televisiva y aquellos fanáticos del FPC, coincidieron en que la decisión del arbitro fue errónea y le dieron con todo.

Es que en la repetición se puede ver como el jugador del Pereira pega su brazo al cuerpo, precisamente para evitar una posible mano. Pero Nicolas Gallo cobra la pena máxima. Incluso el VAR, encargado de revisar las decisiones del juez central, ratificó el penal y sorprendió a todos.

La lluvia de criticas no se hizo esperar, y hasta los mas experimentados periodistas del país, como es el caso de Cesar Augusto Londoño, sugirió que en ese caso se les corten los brazos a los jugadores, de lo contrario cualquier rebote que toque las extremidades superiores terminará en falta.

Si esa jugada del Pereira contra Nacional 12’ es penalti, que le corten los brazos a los futbolistas porque no hay donde ponerlos 😱😱😱

No tiene ningún sentido lo que hizo hoy Nicolás Gallo en Pereira. Igual, les adelanto la explicación que pueden dar en la comisión arbitral. "Jugar con los brazos atrás no es algo natural". La frase tiene algo de cierto, pero vamos... es sentido común. Más no los puede esconder. pic.twitter.com/zCEFy2dBuq

