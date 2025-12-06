Películas de Navidad para disfrutar en este diciembre: de todos los géneros y en todas las plataformas

En esta época es normal las películas de la época, sin embargo, hay algunas producciones que le han apostado a la comedia, el misterio y más

Con la llegada de diciembre, existe tiempo libre para gastar de varias maneras. Unos lo disfrutan visitando a la familia, otros viendo luces, conociendo el alumbrado, descansando, comiendo, rezando etc. Ver películas de navidad, es una opción, para pasar las horas libres del último mes del año.

Las diferentes plataformas ofrecen una gran variedad de producciones, como comedias, dramas, aventuras para toda la familia. El cine es una muy buena forma de compartir en navidad entre la familia. En Netflix, entre otras plataformas, se ofrecen películas como: Una llamada a lo Salvaje, Garfield, Nuestro secretito, los vigilantes, el corredor del laberinto entre otros.

Una llamada a lo salvaje

Basada en la novela de Jack London, The Call of the Wild, la película de 2020 narra la historia del perro Buck. Un animal grande fruto de la unión entre un San Bernardo y un pastor escoces; sin embargo, las circunstancias cambian y el perro debe salirse de las ataduras de la civilización y conocer su parte salvaje, responder el llamado a lo salvaje.

Garfield

Basada en la tira comica del mismo nombre, Garfield. Donde se conoce la vida de un gato obeso, amigo del sueño, la comida, amante de la lasaña y pasar las horas viendo televisión que le toca convivir con un perro llamado Odie, muy inquieto, pero poco ladino. Juntos comienzan una aventura fuera de la comodidad de la costumbre.

Nuestro Secretito

Una comedia romántica donde el televidente conoce los revueltos sentimentales de Avery Becker quien pasará por primera vez navidad en la casa de su novio, en el lugar se encontrará con Logan, quien la conocía de tiempo atrás. El reencuentro de estas dos personas llevara al humor y al pasado secreto de los involucrados.

Los vigilantes

Una película de terror, que pondrá a la protagonista Mina en una situación de peligro. Mina es una inmigrante de los Estados Unidos que terminó en bosque en Irlanda, en el camino se pierde y en su refugio termina vigilada junto con otras personas por extrañas criaturas de noche.

El corredor del laberinto

Un adolescente llamado Thomas despierta en un laberinto y junto con otros de su edad. De vera descubrir, la verdad sobre el lugar donde viven. Todos tienen un olvido colectivo que no les da pistas de como terminaron en el laberinto ni de que forma pueden escapar; sin embargo, a medida que pasan los acontecimientos la verdad sobre el laberinto saldrá a la luz.

