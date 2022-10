.Publicidad.

Es habitual ver a Nicolas Arrieta atacando a ciertos influencers cuando por parte de sus seguidores presentan ciertas denuncias por presuntas estafas en las que ellos se ven involucrados. Este caso se ha visto reflejado cuando el youtuber arremete en contra de Yeferson Cossio, así mismo lo ha hecho en contra de Epa Colombia. Sin embargo, esta vez, sus víctimas fueron La Liendra y su novia Dani Duke.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Arrieta (@nicolasarrieta)

En una transmisión en vivo, La Liendra dijo que no pelearía con Nicolas Arrieta porque "no es calle" y según él "no me aguantaría un round". La respuesta del youtuber no se hizo esperar y en ella atacó en reiteradas veces a Mauricio Gómez, conocido como La Liendra. En su respuesta, Arrieta se burló del físico del paisa y además de ello lo retó en diferentes ocasiones a leer o siquiera escribir una parrafo sin ningún error ortográfico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Arrieta (@nicolasarrieta)

Tras esta dura arremetida, la novia del influencer La Liendra, Dani Duke, decidió responderle a Nicolas Arrieta, diciendo que Mauricio era una buena persona y no le parecían burlas hechas. Nuevamente el youtuber no dejó pasar el hecho y le respondió con 2 piedras en la mano. Allí, Arrieta daba las razones de su ataque y porque no consideraba cierto lo dicho por Dani Duke, y finalmente habló del momento en que La Liendra apoyó a una mujer que robó a muchas personas.

