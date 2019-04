VIDEO. Las preguntas de la semana mayor. ¿Nos está abandonando Dios? ¿Nos abandonamos a nuestra suerte haciendo trizas los acuerdos de paz? ¿Por qué no le apostamos a reconciliarnos? ¿Por qué no empezamos a escuchar las opiniones del otro para buscar un futuro de reconciliación? Dios mío, Dios mío, tú no nos abandonas, si nosotros no te abandonamos.

Publicidad