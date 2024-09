Pegasus, el software de espionaje israelí que el gobierno Duque habría comprado con dineros de narcos

.Publicidad.

Investigación publicada originalmente en la Revista Raya el 28 de julio de 2024

A finales de octubre de 2021, una avanzada de generales de las Fuerzas Militares y funcionarios del Ministerio de Defensa de Colombia viajaron a Tel Aviv, capital de Israel, con el fin de allanar el camino para los acuerdos que firmarían los dos países en materia de seguridad e inteligencia semanas más tarde. “El Gobierno de Israel ha utilizado Pegasus como una moneda diplomática para poder tener legitimidad. La exportación de esta tecnología está supervisada por el Gobierno de Israel y es éste el que decide a quién se la vende y a quién no. Si tú Gobierno no tiene una relación con el de Israel y su rival obtiene este software, pues tiene una ventaja frente al oponente”, dijo el periodista Gur Meggido, del periódico israelí Haaretz, quien habló con esta unidad investigativa.

Meggido reveló en marzo pasado que el gobierno de Iván Duque pagó 13 millones de dólares por este software o malware espía, el cual fue transportado en efectivo y en un jet privado hasta la capital israelí. Sin embargo, poco se conocen los detalles de cómo el periodista llegó a esta investigación y quiénes son los protagonistas del lado colombiano. “Estaba haciendo una investigación acerca del general, Yair Kulas, quien es el Jefe de Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel. Sabíamos que estaba involucrado en la promoción de venta y de armas y de software de seguridad y defensa. Sabíamos que estaba involucrado en este tipo de negocios y que él estaba haciendo cosas que eran cuestionables. Una de estas historias tuvo que ver con este negocio de 13 millones de dólares en efectivo que llegó en un avión privado a Tel Aviv. No sabemos de dónde salió este avión. Solamente sabemos que aterrizó en Tel Aviv y empezamos a investigar y hacer algunas preguntas al Ministerio de Defensa, a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a algunos oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional”, contó Meggido.

El pago se efectuó a nombre de una entidad del Gobierno colombiano, pero lo misterioso es que se hizo en efectivo y que los fajos de dólares provenían de una caleta del narcotráfico, incautada por las autoridades colombianas. Quien confirmó esta información fue el banco en donde se depositó el dinero, pues se trataba de plata que provenía del narco y de una cantidad en efectivo considerable, lo que hizo que la entidad financiera prendiera sus alarmas. Al hacer esta consulta dicho banco, el más grande de Israel y cuyo nombre hoy revelamos, Banco Hapoalim, recibió el visto bueno del general Yair Kulas, quien era el Jefe de Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel.

“La compañía (NSO Group, dueña de Pegasus) llamó a Yair Kulas, encargado de exportar tecnología de ciberseguridad, para confirmar que este dinero era legítimo y que no se trataba de una transacción para lavar dinero. Entonces, Kulas fue como una especie de garante para el banco. Para ello, la compañía recibió una carta de Yair Kulas, para que la empresa no tuviera que ser investigada en el futuro. Después de haber recibido este pago, entonces permitieron que se hiciera este depósito en el banco en Tel Aviv en efectivo”, manifestó el periodista Gur Meggido en entrevista exclusiva desde Israel.

Las reuniones para negociar Pegasus, según relataron exfuncionarios del Ministerio de Defensa a esta unidad investigativa, se efectuaron de manera secreta entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre de 2021. En ellas, según consta en las fotografías, los principales interlocutores fueron: el viceministro de Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa, Jairo García, y el general israelí Yair Kulas. De hecho, una de las compras de tecnología que sí se hizo pública fue la del nuevo sistema de monitoreo y vigilancia para el nororiente de la frontera con Venezuela: Ebit System Land and C4i Tadirán. Como se observa en la imágen, este convenio si fue publicitado, pues el sistema le costó a Colombia 30 millones de dólares.

La siguiente fotografía muestra la comitiva de generales y funcionarios del entonces presidente Iván Duque, quienes viajaron a Tel Aviv, capital de Israel, en avión comercial, a finales de octubre de 2021. Su propósito, según exfuncionarios del Ministerio de Defensa de la época, era intercambiar conocimiento e información.

Uno de los generales fue Juan Diego Sepúlveda, quien era el comandante del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares durante el gobierno de Duque.

Otro de los asistentes fue el general (r) Carlos Iván Moreno Ojeda, quien era segundo al mando del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, es decir, su hombre de confianza. Meses después, cuando ya se sabía que Gustavo Petro había sido electo Presidente de la República, Zapateiro renunció y Moreno quedó encargado de la comandancia del Ejército. Este hecho, marcó la profunda enemistad del general (r) Zapateiro contra el primer mandatario.

Otro mando militar que acompañó ese viaje fue el general Wilson Neyid Chawéz, entonces Jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, quien para ese momento ya estaba inmerso en el escándalo de las cifras falsas sobre erradicación de cultivos de coca por el Ejército, entregadas a la ONU para el monitoreo de cultivos de uso ilícito en colombia. Meses después, a principios de 2022, el general Chawez fue salpicado en el escándalo de alias “Matamba”, porque supuestamente recibía órdenes del general retirado Leonardo Barrero para frenar operaciones contra el narcotráfico de la banda La Cordillera del Sur, cuyo comandante era “Matamba”. Chawez también acompañó la comitiva a Israel que habría comprado Pegasus.

En la visita estuvieron el general (r) Carlos Moreno, primero de izq. a der.; el exviceministro Jairo García, tercero de izq. a der; el general (r) Wilson Chávez, tercero de izq. a der; y el general Juan Sepúlveda, último de izq. a der.

El 7 de noviembre de 2021, el presidente Iván Duque llegó a Jerusalen, en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para su visita oficial a Israel y para reunirse con el presidente de Israel Isaac Herzog y con el primer ministro de ese país, Naftali Bennett. A mediados de noviembre de 2021 Duque regresó de Israel y desde entonces Pegasus llegó a Colombia con la capacidad de intervenir 2600 líneas telefónicas, según confirmaron dos fuentes de inteligencia militar que no saben dónde está este software espía, pues no existen documentos oficiales. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) también le confirmó a Señal Investigativa que no existe rastro de Pegasus en esa entidad. De hecho, su inspectora compulsó copias a la Fiscalía para que investigue dónde existe rastro del uso de este software y que por esa vía se determine en manos de quién está.

Señal Investigativa confirmó que la Fiscalía General de la Nación hoy tiene en su poder información valiosa sobre varios generales retirados, los cuales son llamados “generales criminales”, señalados de planear la destrucción de la inteligencia del Estado colombiano. Esta información está siendo analizada por un grupo especial de la Fiscalía.

Hace más de 15 años fue descubierta la primera operación de espionaje contra magistrados de las altas Cortes, periodistas y defensores de derechos humanos. Y testigo de ello fue César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue perseguido por sus investigaciones contra la parapolítica. Sobre todo eso están las condenas contra exfuncionarios del expresidente Álvaro Uribe que comandaron la desaparecida policía secreta llamada DAS. Hoy, no podemos regresar a ese oscuro pasado y por eso es necesario saber: ¿en manos de quienes está Pegasus en Colombia?

¿Qué es Pegasus y para qué ha sido usado?

Pegasus sólo puede ser comprado por agencias gubernamentales y ha sido concebido para, supuestamente, prevenir el terrorismo, carros bomba y desmantelar redes de pedofilia, tráfico sexual y de drogas, entre otras acciones ilegales. No obstante, en la realidad ha sido usado para fines oscuros. En el mundo Pegasus es conocido más como un “Sypware” o programa espía, ya que es un virus que se instala en el celular o el computador de la víctima a través de un enlace que recibe en sus dispositivos. Su función: acceder a la información privada de las personas: llamadas, correos electrónicos, archivos, fotografías y localizaciones. Datos que son enviados a terceros y habitualmente son utilizados en el campo político.

Un teléfono infectado con el virus Pegasus es un dispositivo controlado por los atacantes, ya que estos pueden activar a voluntad, por ejemplo, la cámara o el micrófono y vigilar reuniones o encuentros. El software Pegasus fue descubierto en agosto de 2016 por el poeta y activista de derechos humanos de Emiratos Árabes, Ahmed Mansoor. Para esa fecha, Mansoor recibió una serie de mensajes en su celular que le resultaron extraños, por eso, le pidió a investigadores de Citizen Lab de la Universidad de Toronto que revisaran su teléfono.

El resultado final: su celular estaba contaminado con el virus de espionaje israelí Pegasus. Ahmed Mansoor fue detenido en marzo de 2017 y condenado a 10 años de prisión en Emiratos Arabes, según las autoridades de ese país, por haber “menoscabado la reputación, el prestigio y los símbolos de ese país, incluidos sus líderes”. Desde ese año, la ONG Amnistía Internacional ha exigido su liberación. A partir del caso Masoor se han conocido varios casos de espionaje con Pegasus a periodistas, activistas y opositores de los gobiernos de turno.

Uno de esos casos sucedió en El Salvador cuando el gobierno de Nayib Bukele habría utilizado el software de espionaje para seguir los pasos de, al menos, 31 periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil de ese país. Según una investigación de Access Now y Citizen Lab, el medio de comunicación que más sufrió de estos ataques de espionaje fue El Faro, pues Pegasus se habría instalado en los teléfonos de 22 reporteros, editores y otros empleados de ese medio de comunicación entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Durante ese periodo, El Faro estuvo investigando los vínculos clandestinos entre el gobierno salvadoreño y las pandillas, así como escándalos de corrupción en el país centroamericano, en cabeza del presidente Bukele.

En España, otra investigación de la plataforma tecnológica Citizen Lab reveló que entre 2017 y 2020, 63 líderes catalanes independentistas fueron espiados a través de sus celulares con Pegasus. Después de conocerse este espionaje, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también sufrió un ciberataque con el mismo virus. En abril de este año, es decir, hace tres meses, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó la reapertura del expediente en el que se investigaban estos espionajes tras recibir información de autoridades francesas, las cuales pretenden averiguar quiénes están detrás de los seguimientos masivos, toda vez que la empresa NSO negó ser responsable de la infección de los teléfonos.

Vea en Señal Investigativa la investigación completa, incluida, la entrevista exclusiva al expresidente de la Corte Suprema, Cesar Julio Valencia Copete, y otros detalles del reciente caso que involucra al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez.