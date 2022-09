Pedida de cacao del alcalde Ospina a Roy Barreras

.Publicidad.

El alcalde Jorge Iván Ospina llegó a la Alcaldía de Cali con el apoyo del senador Roy Barreras, cuando éste formaba parte del partido de la U y trabajaba en llave con Dilian Francisca Toro. Tanto es así que le dio una cuota importante en el gabinete de Cali: nombró a su hijo Roy Alejandro como Director de planeación de la ciudad. El diálogo entre los dos es fluidos y Ospina, con el agua al cuello recurrió al influyente senador de cara al Pacto Histórico.

El Alcalde estaría buscando neutralizar o al menos buscar puentes con las voces duras dentro del Pacto, los senadores Gustavo Bolívar y Alexander López, que incluso al Acalde Ospina que renuncie por su responsabilidad como cabeza de la junta directiva de Emcali, donde los indicios de corrupción en un desfalco superior a los $ 200 mil millones, hicieron rodar las cabezas del gerente general Juan Diego Florez y por el momento, del director de Energía, el exconcejal Marino del Rio. Se advierte que más renuncias están por llegar.

-Publicidad.-

El senador Roy Barreras lo recibió en su casa de Dapa, cerca a Cali a las 10 am buscando que el escándalo no escale políticamente e intentando recomponer sus relaciones con el gobierno Nacional que están rotas, a pesar de que su partido, el Verde, del que llegó incluso a ser Presidente, haga parte de la Coalición de gobierno. A pesar de la intención de Ospina, de hacerse a un lado, declarándose sorprendido por la magnitud de los sobrecostos, difícilmente no saldrá salpicado, más aún cuando su hermano Mauricio, quien ha sido asesor de proyectos de infraestructura de esa secretaría en la gobernación de Clara Luz Roldan, en un cruce de favores por el nombramiento del hijo de la gobernadora, Jairo Prado, en la junta de Emcali.

Se sabe que el caso que acaba de destaparse es solo la punta del iceberg de múltiples irregularidades en la contratación de esta empresa de servicios públicos cuyo presupuesto anual supera los $ 3 billones. El gerente Juan Diego Flórez ha sido del circulo de confianza de los hermanos Ospina, fue el gerente de las mega obras en la primera Alcaldía de Jorge Iván Ospina y actuaba de la mano de otro de los aliados de los Ospina, del destituido exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien sin cargo formal, ha ejercido significativa influencia en la gerencia de Emcali con Juan Carlos Flórez a la cabeza.

Publicidad.

Le podría interesar: