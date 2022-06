Pataleo de César Gaviria para pegársela a Petro

.Publicidad.

Los contactos entre el director del partido liberal, César Gaviria, y el presidente electo, Gustavo Petro, empezaron desde el día de la victoria y ya está claro que no harán oposición. Integrantes de la bancada liberal que se posesionará el próximo 20 de julio le enviaron esta carta al expresidente y Gaviria en la que le solicitan entrar a formar parte de la coalición de gobierno durante la próxima legislatura.

Gaviria se está moviendo rápido y busca no quedarse por fuera de la nueva realidad política, ya que de su maniobra depende también su permanencia en la dirección del partido Liberal. El expresidente no logró unir su colectividad para la segunda vuelta y tanto la bancada en el Congreso como la militancia quedó en libertad de votar. Gaviria no cantó su voto.

El expresidente ha reactivado su vieja relación con Petro con quien tuvo varias reuniones antes de primera vuelta cuando el líder del Pacto Histórico buscó el apoyo liberal, un acercamiento que rompió una dura declaración de la vicepresidenta Francia Márquez que marcó diferencias de fondo con el expresidente.

Le podría interesar: