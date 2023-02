.Publicidad.

En la actualidad, hay un grupo de cantantes que ha logrado triunfar en el mundo de la música popular, dentro de los cuales destacan Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Yeison Jiménez, etc. Este último, proveniente de Manzanares, Caldas, no la tuvo fácil en sus inicios, pues no contaba con mucho apoyo y además no tenía los recursos suficientes para sobresalir. Sin embargo, esto nunca fue un impedimento para el artista, que tras años de lucha, logró lo tan anhelado.

Antes de obtener la fama que actualmente tiene, Yeison Jiménez cobraba miserias por cada presentación que realizaba, entre 150 y 200 mil pesos. Gracias a su talento y perseverancia, el artista logró posicionar una canción con la que su fama se catapultó y le permitió al cantante cobrar mucho más que la miseria que cobraba en sus inicios. La canción que lo llevó a ser reconocido en todo el país fue 'Aventurero', con la que duro pegado y siendo número uno por 14 meses.

Fue desde entonces que el cantante triplicó su precio pues la cantidad de gente que lo llamaba para contratar sus servicio fue tanta que casi no podía suplir la demanda. Fue así como, tras el estreno de esta canción que Yeison Jiménez pudo empezar a cobrar 100 millones de pesos por presentación. Antes de este tema cobraba unos 35 o 40 millones de pesos. Ahora que su fama ha crecido tanto, el artista cobra mucho más que en ese entonces, una absurda millonada.

