Paro nacional del 28 y 29 de mayo: mucho tilín y poca paleta

El sindicalista Nelson Alarcón, luego de un corto tiempo en la docencia en Tunja, fue uno de los más poderosos directivos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Alarcón, hoy miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, ha sido uno de los principales promotores del Paro Nacional del pasado miércoles y jueves 28 y 29 de mayo, paro en que los protagonistas casi exclusivos fueron las tres principales centrales sindicales, CUT, CGT y CTC. Don Alarcón, que de multitudes entiende poco, lo que si ha demostrado ser es un iluminado, casi un visionario. ¿Por qué de multitudes entiende poco? En una reciente entrevista en W Radio, Alarcón afirmó que más de cinco millones de colombianos participaron en las movilizaciones del 1 de mayo pasado. Sin embargo, según reportes oficiales y de medios de comunicación, la cifra estimada de participantes fue de alrededor de 100 mil personas, una diferencia de 4,9 millones de ciudadanos. Esta monumental discrepancia no solo ha generado controversia y cuestionamientos sobre la precisión de las cifras presentadas por los líderes sindicales, sino que bordea en lo ridículo. ¿Y por qué se dice que don Nelson es un iluminado, casi un visionario? Desde hace días Alarcón se olió que el paro del 28 y 29 de mayo iba a ser un monumental fracaso. En entrevista afirmó: “Nosotros ya logramos una movilización apoteósica el 18 de marzo. Y luego, el primero de mayo, más de cinco millones de colombianos y colombianas salimos a las calles”.

La realidad es que estos saltimbanquis sindicales pretenden hacerles creer a los colombianos que a sus convocatorias asistieron 4,9 millones de personas adicionales a las que realmente asistieron. Tanto Alarcón como los otros líderes sindicales, todos al servicio de la Casa de Nariño, están totalmente desconectados del país: no entienden que la mayoría de los colombianos tenemos que camellar y no darnos el lujo de parar sin razón alguna. Uno se pregunta respecto a estos sindicalistas, ¿de qué galaxia vienen y en qué planeta creen qué están?

El representante a la Cámara Andrés Forero denunció que varios familiares del sindicalista Percy Oyola, expresidente de la CTG tienen contratos con el Gobierno Petro. Desde las tres principales centrales sindicales, CUT, CGT y CTC convocaron al paro para respaldar al mandatario. En lo revelado por Forero, Martín Oyola Paloma, hermano del líder sindical, y Carol Andrea Tatiana Ruiz, cuñada de Oyola, tienen cada uno un contrato por 27.597.066 pesos en el Grupo de Apoyo Administrativo del Sena. De igual manera, Forero reveló que el hijastro de Oyola y su esposa trabajan en el Ministerio del Trabajo. “Él ha suscrito tres contratos por 173 millones de pesos y ella es inspectora de trabajo desde 2023.” Don Percy no sólo es un destacado líder sindical, sino que es una verdadera “Agencia de Empleo”.

La riqueza del sindicato de Fecode no pareciera tener límites… es una auténtica mina de oro. En 2022 aprobaron una donación de 500 millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Fecode aseguró que el dinero fue canalizado a través del partido Colombia Humana y no directamente a la campaña. La Fiscalía, sin embargo, inició una investigación por posible financiación ilegal, ya que el aporte no fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral. Adicionalmente es un hecho que Fecode ha adquirido y sigue adquiriendo espacios publicitarios en medios de comunicación, incluyendo cuñas radiales y páginas completas en periódicos de circulación nacional, con costos que no bajan de 100 millones de pesos por cada anuncio. Cada página que ocupa Fecode en los periódicos es un monumento a la repetición, la monotonía y el arte perdido de la creatividad, una oda al bostezo, un canto a la desidia y un monumento a la mediocridad gráfica.

