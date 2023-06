Parece comida de perro: la prueba de que los participantes de MasterChef no saben un carajo de cocina

Tras una nueva prueba en el reality de comida de RCN, uno de los jurados no se guardó nada y le dio palo a los participantes. Parece que solo saben hervir agua

Una nueva temporada de MasterChef Celebrity siempre viene con nuevos participantes y por ende nuevos retos. Pero estos retos no son solo para los concursantes del reality de RCN, pues muchas veces los jurados del programa, deben pasar por ciertas dificultades a la hora de probar ciertos platos, pues muchas veces no es lo que se espera. Sin embargo, esto es algo que siempre sucede debido a la inexperiencia de algunos de los concursantes en la cocina o la falta de dominio en los diferentes aspectos que tiene la cocina.

Esto sucedió en uno de los recientes capítulos del reality de RCN, durante uno de las pruebas más complicadas de MasterChef Celebrity, la caja misteriosa. En esta ocasión, las víctimas de Chris Carpentier fueron Juliana Galvis y Laura Barjum, quienes presentaron un plato de no muy buen aspecto para el chef que viene de Chile. Y es que, su plato no tenía muy buena pinta, por lo que el jurado comentó que tenía pura pinta de ser comida para perros. Evidentemente las mujeres no se tomaron el momento con molestia sino con mucho humor.

Sin embargo, el primer eliminado, Vargasvil, confesó que no todo el que va sabe realmente cocinar por lo que se convierte en un tremendo reto estar en MasterChef Celebrity. Sin embargo, este debería ser el menor de los problemas de RCN, y es que, el programa no pasa por su mejor momento, su rating es muy bajo y no están compitiendo realmente. Habrá que ver si este problema mejora y el canal puede volver a posicionar bien su programa o si por el contrario, termina convirtiéndose en el fracaso del año, por ahora solo se puede esperar.

