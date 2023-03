Reforma pensional: qué tan duro será el golpe a los trabajadores colombianos

Es cierto que la propuesta de campaña de Petro planteó un régimen de pilares: cuatro salarios mínimos en el sistema público de Colpensiones y, a partir de ahí, quienes devengaran salarios mayores, aportarían sobre estos montos adicionales sus cotizaciones al modelo de ahorro individual de las AFP. Esto ya representaba una pérdida para los derechos pensionales de los colombianos, pero era preferible a la propuesta de los partidos de derecha, defensores de los intereses de la banca, empeñados en acabar definitivamente con el régimen de prima media y “marchitar Colpensiones”. Ahora resulta que la reforma pensional que propone el Gobierno terminaría siendo aun más lesiva que la ofrecida en campaña. La concertación de los derechos de los trabajadores con los negociantes financieros no podía tener otro resultado. Veamos porqué:

En primer lugar, porque continuarían existiendo las AFP. Recordemos que, de acuerdo con el borrador de la propuesta del Gobierno, todos los trabajadores cotizarían en Colpensiones sobre tres salarios mínimos, pero quienes devenguen más de esa suma aportarían también y ahora de forma obligatoria, al régimen de ahorro individual de las AFP. Es decir, que las cotizaciones de las pensiones, sobre todo de la clase media, seguirían en buena medida administradas por los banqueros con las pérdidas y riesgos que esto significa, puesto que una AFP se puede quebrar o el sistema financiero internacional colapsar y, con ello, perderse ahorros destinados a la seguridad social.

Pero eso no es todo. Las AFP siguen, con este proyecto, sin rendir cuentas por las afiliaciones engañosas, y muchas de sus víctimas sin ser resarcidas. Por ejemplo, el proyecto de reforma no plantea la posibilidad de un retorno exprés a Colpensiones para los adultos mayores engañados, que se encuentran mal afiliados o ya están mal pensionados por las AFP. Ahora bien, según el borrador mencionado, quienes estén afiliados a una AFP, tengan mil semanas cotizadas y les falte menos de diez años para pensionarse, sí tendrían un plazo de dos años para regresar a Colpensiones con el fin de reclamar su pensión bajo el régimen de prima media. Un logro. Pero esto, solo a partir de la vigencia de esta ley, es decir, del 2025. En este orden de ideas, mientras entra en vigencia esta ley, los banqueros seguirían administrando todos los dineros de los cotizantes que a la fecha están afiliados a las AFP, en lugar de que estos retornen cuanto antes al régimen público donde sus aportes representarían un ahorro para el Presupuesto General de la Nación, es decir, un alivio para los contribuyentes. Ahorro que se podría destinar, por un lado, a rescatar a las víctimas de las AFP, es decir, a quienes por falta de medios para entablar una demanda o por fallos judiciales adversos, reciben o recibirán mesadas pensionales mucho menores de las que habrían tenido en Colpensiones; y, por otra parte, a mejorar los montos para el Pilar Solidario, que, por cierto, ya no será de medio salario mínimo, como había ofrecido Petro en su campaña, sino establecido de acuerdo con la línea de pobreza extrema; esto es, al día de hoy, unos 223.000 pesos, aproximadamente.

Por otra parte, con estas dilaciones para que los trabajadores, en general, y las víctimas de las AFP, en particular, puedan retornar a Colpensiones, demoras que solo benefician a los banqueros, habría que preguntarse por la suerte de aquellas víctimas de las AFP que están a punto de pensionarse, pero que no podrían trasladarse al régimen de Colpensiones porque tendrían que esperar año y medio para iniciar dicho trámite. ¿Qué opción les queda? ¿entablar una demanda por ineficacia de afiliación y abstenerse mientras tanto de recibir la pensión en la AFP, para no perder la posibilidad de retornar a Colpensiones? ¿o pensionarse y presentar una demanda contra la AFP, por daños y perjuicios? Estas personas quedarán en un limbo jurídico muy complicado, cuya única solución real es que la reforma les permita regresar de inmediato a Colpensiones.