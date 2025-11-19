Para los futuros líderes del país

Para esos futuros héroes sociales debe ser claro que la paciencia logra lo que la genialidad no alcanza. La diferencia está en el trabajo, el detalle y el esfuerzo

Muchísimos colombianos siguen creciendo con la ilusión de dedicar su vida a ser influyentes. Miles de jóvenes quieren entregar lo mejor de sí mismos para trabajar por los otros.

En medio de discusiones vanas, superficiales, inútiles y egocéntricas que dominan el debate político, es una alegría que eso siga siendo así.

Y sí: esos futuros servidores públicos, líderes comunitarios, académicos, filántropos y buenos seres humanos necesitan que les recordemos y tranquilicemos que los titulares de los diarios no son las políticas públicas.

Las políticas públicas son ideas rodeadas de institucionalidad —la que las lidera y las hace operativas— pensadas para lograr el bien de todo el país o de una colectividad significativa; ideas acompañadas de normas sustanciales, procedimientos aplicables e instancias donde puedan hacerse exigibles.

Para que una idea obtenga el calificativo de política pública necesita responder, sin ninguna duda, a la primacía del interés general. Siempre que se adopta una política, se arbitra entre varios intereses. Es responsabilidad de quienes asumen ese liderazgo saber hacerlo, con la claridad y la valentía de no ceder ante sí mismos ni ante quienes, incluso legítimamente, no representan a la mayoría ni a los más necesitados.

La forma de enfocar los esfuerzos en lo que sí es política pública es trabajar sobre los problemas reales de la sociedad. Esas niñas y jóvenes que hoy se preparan para dirigir el país serán mejores si cultivan la sensibilidad necesaria para no inventar crisis ni dilemas inexistentes. Heredarán una Nación con suficientes retos. Las políticas públicas deben concentrarse en los que son sinceros y profundos.

Para esos futuros héroes sociales debe ser claro que la paciencia logra lo que la genialidad no alcanza. Los “chispazos” nunca han cambiado la humanidad ni nuestro país. Ninguna genialidad repentina resuelve nada. Lo que hace la diferencia es el trabajo, el detalle y el esfuerzo. Por eso, tendrán que hacer diagnósticos rigurosos: entender el problema que aqueja a un grupo de compatriotas, identificar sus causas, verificar alternativas de solución, debatirlas, escuchar, retroceder y corregir. Y planear para los tiempos largos que requieren los cambios que valen la pena. Empeñarse en avanzar, a pesar de las dificultades.

Nuestros futuros dirigentes deben saber, además, que hacer el bien no siempre los hará populares

Escoger políticas públicas siempre implica discernir y mediar entre intereses. Lo más frecuente es que quienes se benefician —la mayoría silenciosa— ni siquiera se enteren, aunque con el tiempo vivan mejor. En cambio, quienes asumen los costos o pierden privilegios injustificados lo saben, lo sienten, lo discuten y lo combaten, muchas veces sin lealtad. En ese

escenario, esas jóvenes que ahora se preparan para asumir la posta del bien deberán formar “cuero” para entender que su retribución será cerrar los ojos, suspirar y estar seguras de que hicieron lo correcto.

Afortunadamente, Colombia ha avanzado mucho en esa dirección. Los colegios y universidades tienen consejos estudiantiles y múltiples instancias de representación y formación. Muchas universidades cuentan con facultades de gobierno. Un número enorme de ONGs y fundaciones acompañan a estos futuros líderes; los centros de pensamiento reciben practicantes y voluntarios; las organizaciones religiosas y comunitarias promueven el voluntariado, y muchas más suman.

Gracias. Gracias tantas.

