- Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella miden fuerzas por el liderazgo de la oposición

Texto escrito por: Yury Marcela Rojas Giraldo

La batalla por convertirse en el principal candidato de la derecha colombiana entró en su fase más agresiva. La senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella protagonizan una confrontación política cada vez más intensa, marcada por ataques públicos, cuestionamientos personales y disputas sobre quién representa realmente a la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

En las últimas semanas, ambos sectores han cruzado fuertes señalamientos. Desde la campaña de Valencia se ha acusando a De la Espriella de construir una candidatura basada más en el espectáculo mediático que en propuestas concretas de gobierno. La senadora del Centro Democrático también ha buscado consolidarse como la heredera política más sólida del uribismo, resaltando su experiencia legislativa y su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe.

Del otro lado, Abelardo de la Espriella ha endurecido su discurso contra la dirigente uribista y ha intentado presentarse como una alternativa “sin ataduras políticas”, capaz de unir a sectores conservadores, empresarios y votantes inconformes con los partidos tradicionales. El abogado incluso ha cuestionado a algunos líderes históricos de la derecha, señalando que el país necesita una oposición “más firme y menos burocrática”. La confrontación escaló especialmente en redes sociales y eventos públicos, donde ambos aspirantes han lanzado indirectas sobre liderazgo, carácter y capacidad para enfrentar al petrismo en las urnas.

La pelea por el electorado opositor

Aunque oficialmente ninguno reconoce al otro como rival directo, el escenario electoral muestra que Valencia y De la Espriella están disputándose prácticamente el mismo electorado: los votantes de derecha, conservadores y antipetristas. La más reciente encuesta presidencial realizada por la Corporación Miguel Maldonado Manjarrez refleja justamente esa competencia.

El senador Iván Cepeda aparece liderando la intención de voto con el 35,3%, mientras Paloma Valencia obtiene el 27,5% y Abelardo de la Espriella alcanza el 20,4%. Más allá de los porcentajes, el sondeo deja una señal política clara: hoy la derecha llega fragmentada a la campaña presidencial y sin una candidatura unificada.

El estudio, realizado entre el 12 y el 17 de mayo en 85 municipios del país con 5.558 personas, también muestra que una eventual segunda vuelta tendría comportamientos distintos según el rival de Cepeda. De acuerdo con la encuesta, Iván Cepeda derrotaría a Abelardo de la Espriella con un 43,2% frente a 35,3%. Sin embargo, el escenario cambia cuando la contendora es Paloma Valencia: allí la senadora superaría al candidato de izquierda con 46,5% frente a 40,3%. Esos números ya comenzaron a ser usados políticamente dentro del bloque opositor. Sectores cercanos al uribismo sostienen que los resultados demostrarían que Valencia tiene más posibilidades reales de derrotar al petrismo en segunda vuelta. Mientras tanto, aliados de De la Espriella aseguran que el abogado todavía tiene amplio margen de crecimiento por fuera de las estructuras partidistas tradicionales.

Uribe, el factor silencioso de la disputa

Aunque no participa directamente en la contienda, el expresidente Álvaro Uribe sigue siendo el gran árbitro de la derecha colombiana y su respaldo podría terminar definiendo el rumbo de la campaña. Uribe ya expresó públicamente simpatía política por Paloma Valencia e incluso pidió votar por ella en recientes declaraciones, destacando su “firmeza” y “transparencia”. Ese gesto fortaleció a la senadora dentro del electorado uribista, pero también profundizó las tensiones con otros sectores de oposición que no quieren una candidatura controlada por el Centro Democrático.

En respuesta, Abelardo de la Espriella ha buscado posicionarse como una figura independiente capaz de atraer votantes más allá del uribismo tradicional. Su estrategia apunta a capitalizar el descontento ciudadano con los partidos y proyectarse como un líder de mano dura frente a temas de seguridad, justicia y orden público. La disputa apenas comienza, pero ya perfila una de las batallas más agresivas de la campaña presidencial de 2026. Mientras Iván Cepeda lidera las encuestas desde la izquierda, en la derecha la verdadera guerra parece estar concentrada en definir quién llegará vivo políticamente a la segunda vuelta.

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