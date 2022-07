Paloma Valencia reconoce que el uribismo es susceptible de ser juzgado por parapolítica

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

“Un perseguidor político ahora con las fuerzas armadas a su servicio. Se asoman no solo las orejas sino los dientes del lobo. El disfraz de oveja se cayó. El nombramiento de un enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es solo un desafío; es una amenaza”.

Con estas palabras, Paloma Valencia reconoce que muchos uribistas al interior de las fuerzas armadas y de la política son susceptibles de ser judicializados por graves delitos penales y políticos. Es mi impresión, personal, subjetiva, o ¿esta congresista uribista está reconociendo que aún quedan en su partido muchos parapolíticos y narcopolíticos por juzgar?, ¿que sus fichas en el Ejército están untadas de corrupción, paramilitarismo y narcotráfico?

¿No es esto, acaso, una declaración frente al país que dice: “somos criminales y tenemos miedo de que el mismo magistrado que llevó a otros como nosotros a la cárcel, también nos condene?”.

Nunca había visto tal cinismo entre los políticos del uribismo. Criticar a un abogado valiente como pocos que hizo bien su trabajo jugándose la vida en un país dirigido por aquellos a quienes condenó.

Sabemos que hemos vivido en un narcoestado. El Ñeñe Hernández nos puso a Duque de presidente durante 4 años. En el Cauca, el general Herrera (comandante en jefe de la Brigada 29 del Ejército) fue recientemente retirado debido a que se le cuestionó en denuncia pública por alianzas con narcotraficantes, dizque para darle un golpe a las disidencias de las Farc (Fuente: https://caracol.com.co/radio/2022/02/14/judicial/1644805425_720447.html). Parte de la familia de Uribe, condenada por narcotráfico, algunos como operarios del Chapo Guzmán (Fuente: https://www.las2orillas.co/cunada-de-alvaro-uribe-extraditada-ee-uu-fue-operaria-del-chapo-guzman/); sin hablar de la “tragedia familiar” de la vicepresidenta de la República, con un hermano condenado por narcotráfico en EE.UU. (Fuente: https://elpais.com/internacional/2020-06-12/la-vicepresidenta-de-colombia-oculto-que-su-hermano-cumplio-una-condena-por-narcotrafico.html).

Hace 13 años conocí a Paloma Valencia en Popayán, me la presentó su familiar Luz Alina Uruburu Valencia. Recuerdo que no paraba de hablar de su abuelo Guillermo León Valencia. Me preguntó en esa época, cuando no era congresista, “¿sabes que mi abuelo fue el presidente de la paz?”. Yo le respondí, “tu abuelo no fue el presidente de la paz sino de la guerra, porque si no le bombardea las gallinas y gorrinos a Tirofijo no hubiesen surgido las Farc”. Ahí nos despedimos con esta Paloma no de la paz, sino de la guerra.

Las cosas pueden decirse hoy más alto, pero no más claro.

